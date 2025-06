Ángela Aguilar presumió su cabello al natural en un VIDEO con Kunno: ¡así luce sin extensiones!

A lo largo de este 2025 Ángela Aguilar ha dado bastante de qué hablar en redes sociales por motivos relacionados con su vuelta a la música, y es que luego de una larga pausa la joven se ha hecho presente con sencillos como “El Equivocado” y “Corazón de piedra”, así como la promesa de un nuevo disco titulado “Nadie se va como llegó”.

Estos lanzamientos, así como el hecho de que a la joven se le hayan soltado algunas anécdotas chuscas en entrevistas con comunicadores como Mariano Osorio, Pati Chapoy y Adela Micha han mantenido muy ocupados tanto a sus fans como a sus haters, quienes también fueron testigos de las extensiones premium que “Angelita” se puso en el cabello y que ahora, simplemente, se fueron... ¿entonces cómo se ve ella ahora?

¿Cómo se ve el cabello de Ángela Aguilar al natural y qué tan largo lo tiene?

Ángela Aguilar, que durante años lució una melena estilizada al estilo “bob” que se volvió un signo característico de su look, desató una lluvia de comentarios cuando su estilista reveló que ella se había puesto extensiones para lucir una cabellera larga y ondulada que, por cierto, fue comparada con el estilo de Cazzu.

Ahora esta tendencia quedó atrás como bien pudo verse en un video que la hija de Pepe Aguilar publicó en TikTok y en la que se ve al lado de su amigo Kunno con el cabello corto de nuevo, suelto y sin tintes... ¡muchos se quedaron sorprendidos al ver el estado natural del pelo de la famosa!

Ángela Aguilar prefiere el cabello corto y por eso se quitó las extensiones. TIKTOK/CAPTURA DE VIDEO

Si bien es evidente que a Ángela Aguilar ya le hace falta una visita a la estética para que defina de nuevo su corte “bob” ya que el cabello le llega hasta los hombros, a los fans les constó que aún lo mantiene corto ya que, como bien ella lo aceptó en una entrevista reciente con la CNN, a ella le gusta más así por comodidad.

En cuando a su video con Kunno, Ángela Aguilar demostró que tanto ella como el influencer se toman con mucho humor todos los ataques que ha recibido en redes sociales ya que ambos se unieron al trending de las “hadas” que ha tenido mucha popularidad esta primera semana de junio.

“Las Fun-Hadas”, escribieron los famosos para acompañar el clip en donde bailan sonrientes como hadas mientras Ángela deja ver su cabello corto recogido con una diadema de tela... ¡no cabe duda de que, al menos por el momento, no habrá más extensiones para ella!

¿Ángela Aguilar continuará con su cabello largo o ya no?

En un fragmento de su reciente charla con la CNN, Ángela Aguilar sorprendió a más de una persona cuando reconoció que, aunque se puso extensiones en el pelo para darle un toque diferente a su nueva etapa musical, no se siente muy cómoda con ellas: ¡por eso se las quitó!

“A mí me encanta el cabello corto. Me fascina y yo lo que quise hacer en este disco fue cambiarle tantito, pero ya me urge quitarme las extensiones”, reconoció la joven.

Para Ángela Aguilar, sus constantes cambios en el pelo forman parte de una etapa ya que aún está definiendo lo que le gusta o no; por eso ahora optó por experimentar con toda clase de tintes, peinados y largos en su melena:

“Tengo 21 años y sigo viendo qué me gusta y qué no. Lo probé en diferentes colores, he cambiado los cortes. Durante estos últimos cuatro meses, lo he cambiado como cinco veces y nadie se ha dado cuenta”, declaró.