Ángela Aguilar recuerda el día que lloró en el escenario por este tierno detalle de sus fans

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha tenido que trabajar arduamente durante varios años para posicionarse como una de las cantantes de regional mexicano más populares en el país.

Pese a las polémicas en las que Ángela Aguilar se ha visto envuelta en los últimos meses debido a sus explosivas declaraciones, la joven de 19 años ha tenido en este 2023 un año de consolidación en el plano profesional, con una gira que la ha llevado por varias partes de México y Estados Unidos protagonizando conciertos memorables, así como colaboraciones con artistas de talla internacional, como el DJ Steve Aoki.

ÁNGELA AGUILAR REANUDA SUS VLOGS POR YOUTUBE

Con tanto trabajo, Ángela Aguilar ya no había tenido tiempo de grabar sus populares vlogs que sube a su canal oficial de YouTube, dejándolos abandonados por cuatro meses; sin embargo, este 22 de agosto la cantante sorprendió con la reanudación de sus videos.

En el video que subió recientemente a la plataforma, titulado “Mi 2023 hasta ahora (Pt.1)”, Ángela Aguilar nos brinda un repaso por los primeros meses del año y qué significaron para su carrera musical . En medio de las anécdotas, resalta una muy especial ocurrida durante un concierto en un palenque de Texcoco.

EL EMOCIONANTE CONCIERTO QUE HIZO LLORAR A ÁNGELA AGUILAR EN PLENO ESCENARIO

Este concierto en especial, narra Ángela Aguilar, fue importante para ella debido a un emotivo detalle del público que hizo que incluso llorara sobre el escenario, y es que en este show, en el que estuvieron presentes más de cinco mil fans, la cantante recibió un detalle especial.

“No sabía si iba haber gente o si iba a llenar. Yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque habían pasado muchas cosas”

En ese tiempo, Ángela Aguilar estaba envuelta en la polémica luego de que se separara del compositor Gussy Lau, por lo que ella tenía ciertas inseguridades.

“No sabía si iba haber gente o si iba a llenar. Yo no sabía cómo iba a reaccionar la gente, porque habían pasado muchas cosas, pasaron muchas cosas que estaban fuera de mi control. Empieza el show, va todo bien, y, de repente, en la canción de ‘Te quiero para mí', veo cómo comienzan a salir unos carteles y se empieza a llenar el palenque. Los carteles decían: ‘Que nadie apague tu voz’, para mí fue uno de los momentos más especiales de mi vida”, recordó la hija de Pepe Aguilar.

El impacto de esos carteles fue tal, que la emoción le ganó a Ángela Aguilar al punto de tener que detenerse unos momentos para recuperarse y llorar un poco.

“Salí en lágrimas, no pude terminar la canción, yo creo que me desafiné como 28 veces, fue un rollo bien fuerte, pues muchas veces piensas que la gente no te entiende y con esto dices: ‘Puede ser que sí me están viendo, puede ser que sí saben qué está pasando y cómo me siento’ ”, concluyó la cantante esta poderosa narración de uno de los momentos que más la marcaron.