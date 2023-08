Corren a mesero por exhibir “coda” propina de Ángela Aguilar en un restaurante

¡Un nuevo escándalo! De nuevo, la cantante Ángela Aguilar está en el ojo de huracán y esta vez tras haber dejado una “miserable” propina de 20 dólares en un restaurante al que acudió a comer con su familia.

Lo polémico del caso es que ahora el mesero que expuso a la intérprete de regional mexicano fue despedido de su trabajo y lo denunció a través de las redes sociales.

El mesero que atendió a Pepe Aguilar junto con Ángela y otros familiares, en un local de comida en Texas, alegó que la propina que me dejaron los famosos fue muy baja por tratarse de que ellos son figura pública y deben ser “más generosos”.

El video que subió a su cuenta de Tik Tok en el que se ven a los artistas comiendo se viralizó y desató opiniones encontradas.

“Yo no dije nada que no fuera cierto. Dejaron 20 dólares de propina, entonces comparto este video para que se haga justicia. No es justo que te corran por algo que es verdad”, dijo el trabajador, quien usa el usuario Mayas Vlogs 502 en Tik Tok.

Mesero que denunció a Ángela Aguilar perdió su trabajo

Tik Tok

El mesero alega que él hizo lo correcto. “Si hubiera echado mentira tuvieran razón, pero no es mentira. Tengo el video original, tengo las fotos del recibo de cuánto dejaron de propina que fueron 20 dólares, entonces me despidieron solo por eso”, comentó.

El trabajador quien tiene 30 mil seguidores en TIk Tok denunció que lo despidieron tras una queja por parte del equipo de la intérprete de “Qué agonía”

“Estoy molesto, me despidieron porque supuestamente la familia o el manager se quejaron, de que los difamé”, comentó.