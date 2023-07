Andrea Legarreta revela que sí existe posibilidad de reconciliación con Erik Rubín

Después de que Erik Rubín le escribiera a Andrea Legarreta en sus redes sociales: “Te amo” con motivo de su cumple, la conductora del programa Hoy nos confesó en exclusiva que ¡existe la probabilidad de una reconciliación!

“Sí, cabe la posibilidad, siempre cabe, porque cuando nada es seguro, todo es posible; al final es así cuando amas tanto, cuando has vivido tanto con alguien, cuando han existido puras cosas bonitas, y, obviamente, diferencias, situaciones o desgaste, quizás descuidos… pero al final creo que el tiempo pone todo donde corresponde y vamos a ver qué sucede…”, expresó.

Legarreta aseguró que hoy por hoy ella y Erik están bien en todos los sentidos, “como familia estamos fuertes, y como compañeros de vida también”.

Y aunque han pasado ya cinco meses desde que la pareja diera a conocer que había decidido separarse, en todo este tiempo no ha dejado de demostrar el respeto que se tiene, el profundo cariño que la une y que nunca se ha dejado de amar.

“En realidad ya saben que hay amor, lo hemos dicho desde el principio, a la gente le cuesta trabajo creer, pero somos una familia donde hay mucho amor; entre él y yo como pareja, como amigos, como familia y compañeros de vida, hay mucho amor y me siento muy bendecida precisamente por eso, porque al final, con los años, vas entendiendo que lo que necesitas es paz, amor y sentirte estable emocionalmente, y si a tu alrededor hay seres que te hacen sentir así pues hay que conservarlos; entre nosotros siempre han existido cosas hermosas…”, dijo a TVyNovelas desde el foro del programa Hoy, donde el pasado miércoles 12 de julio le festejaron su cumpleaños.

Andrea Legarreta cumplió 52 años de vida y a diferencia de muchas famosas que no les gusta decir su edad, a ella eso es lo que menos le preocupa, al contrario: “Se me hace absurdo que a alguien le dé pena decir los años que tiene, creo que la sociedad está muy mal en ese sentido, te quieren ofender por tu edad, te quieren hacer sentir valioso por la edad… y al final estamos vivos, en lo absoluto me da pena decir mis años, al contrario, con la vida como la he llevado me siento orgullosa y feliz de llegar a esta edad y de haber vivido hasta el día de hoy mi vida como la he vivido”, compartió.

La conductora está en la mejor etapa de su vida y ella misma nos dijo por qué: “Creo que la mejor etapa es estar vivos, yo me siento muy plena, feliz, con madurez, pero también con esa parte que siempre ha vivido en mí que es gozar la vida, disfrutar, reír, bailar… la mejor etapa de los seres humanos es estar vivos”, reiteró.

Para ella el hecho de que sus seres queridos estén bien es lo más importante, por eso, al apagar las velitas de su pastel, nos dijo, sólo pidió una cosa: “En realidad salud es lo que yo siempre pido, salud física, espiritual y mental, para mí y para mi gente, para mis amores… Estoy muy feliz, agradecida, celebrando la vida en un momento de muchas bendiciones, mis padres, mis hermanos y mi familia están bien, mis hijas, Erik, amigos… y en el trabajo todo está bien también, así que hay mucho que agradecer”, concluyó.