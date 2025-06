Alicia Villarreal hizo una inesperada declaración sobre Arturo Carmona tras señalamientos de presuntas agresiones

Luego de que Arturo Carmona puso en evidencia lo mucho que le molestó terminar siendo involucrado en el pleito entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, la cantante finalmente se decidió a romper el silencio sobre esta situación. De esta manera, dejó en claro cómo es actualmente la relación con el padre de su hija y hasta contó qué perspectiva tiene de él como persona.

Alicia Villarreal defendió a Arturo Carmona tras la polémica carta que lo señaló como agresor

Durante una entrevista para “Venga la Alegría”, Alicia Villarreal afirmó que Arturo Carmona es un hombre distinto al que se describió en una carta que fue expuesta públicamente hace más de 20 años y recientemente ganó relevancia. En este sentido, la cantante mencionó que su expareja no es un hombre violento actualmente y hasta reveló que si han perdido contacto de un tiempo para acá, es porque Melenie ya no vive con ninguno de los dos, así que ya no tienen tanto de qué hablar.

“Sí quiero mencionar que Arturo es una persona que, hoy en día, no es violento ni así, ni nada como de repente se le empezó a tachar. Yo creo que por eso él tomó esta actitud frente a las críticas. A veces sí platicamos, a veces no, pero como mi hija ya no está tanto en la casa, pues ya no se nos da tanto”, mencionó la cantante.

Por otra parte, la llamada “güerita consentida” se solidarizó con “La Chicuela”, a quien se le acusó de ser la responsable de difundir una carta donde Arturo Carmona queda malparado. “La señora Blanca Martínez yo creo que no tiene nada que ver en esto. Me duele un poquito, sí me lastima porque no deja de ser una figura importante del regional mexicano. Por eso me duele. No tiene nada que ver, esto viene de otra parte”, dijo, respaldando la versión de Melenie Carmona donde acusó a un hombre cercano a su entorno de haber reavivado este escándalo que puso en la mira a su papá.

Arturo Carmona explota contra La Chicuela por carta de Alicia Villarreal

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

Aunque desde su ruptura siempre presumieron llevar una excelente relación, pensada especialmente en el bienestar de su hija Melenie, en los últimos meses la convivencia de los artistas cambio drásticamente. Esto luego de las declaraciones que hizo Arturo Carmona asegurando que no pensaba cancelar sus negocios con Cruz Martínez ahora que estaba separado de Alicia Villarreal, algo que en su momento hizo molestar a la cantante y hasta le pidió que no se involucrara en estas cuestiones.

Antes del pleito con Cruz Carmona, Arturo Carmona y Alicia Villarreal presumían de su excelente relación Instagram

Posteriormente, la intérprete de éxitos como “Te aprovechas” dio una entrevista a Telediario en la que aseguró que si sus exparejas se llevaban bien, era únicamente porque se parecen mucho. Como era de esperarse, esta declaración causó furor y provocó la indignación del exfutbolista y de su familia, en especial porque poco después se viralizó un video donde se le tachaba de presuntamente ser un hombre agresivo.