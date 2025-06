Alicia Villarreal explotó contra Arturo Carmona y lo comparó con Cruz Martínez con una fuerte declaración

Con un proceso legal en curso y tras varias acusaciones de violencia física durante su relación de pareja, Alicia Villarreal habló de Cruz Martínez, esta vez para condenar sus intenciones de seguir trabajando con Arturo Carmona. Y es que a pesar de que en un principio la artista regiomontana dijo no tener interés en esta sociedad empresarial, finalmente admitió que no es algo que vea con buenos ojos, en especial al pensar en las razones que los habrían hecho aliarse.

Alicia Villarreal no está de acuerdo con los negocios de Arturo Carmona y Cruz Martínez: ‘Son iguales’

Durante una reciente conversación con “Telediario”, Alicia Villarreal evidenció que no le parece correcto que Cruz Martínez y Arturo Carmona estén trabajando juntos. Además de evidenciar su desagrado, la cantante aprovechó para comparar al padre de su hija Melenie con el exintegrante de los “Kumbia Kings”, insinuando incluso que si su dinámica funciona, es porque tienen más en común de lo que les gusta aceptar.

“Son iguales, o sea, si se juntan es porque son iguales. Uno que se deja manipular y otro al que le gusta tener el control. Entonces, que se junten, que ahí hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo, no es un plan que a mí se me ocurrió. Pero a ver, ¿por qué se le ocurrió a la otra parte, habiendo tantos empresarios con bastante trayectoria? Hablemos de la parte musical, porque si hablamos de eso, pues entonces invítenme a mí”, dijo la artista notablemente molesta.

Estas declaraciones llegan semanas después de que la llamada “güerita consentida” apuntara en contra de Arturo Carmona por haberse atrevido a hablar de lo que pasó con Cruz Martínez. En ese momento, el exfutbolista señaló que se trataba de una cuestión delicada que debía tratarse con respeto, principalmente por el bienestar de los hijos de la pareja, así como de Melenie, su primogénita.

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

En septiembre de 2024, Alicia Villarreal confirmó su inminente separación de Cruz Martínez, luego de que salieran a la luz diversos rumores de una supuesta infidelidad por parte del productor musical. Aunque en un principio ambos aseguraron que la transición se estaba dando en los mejores términos, las cosas cambiaron drásticamente por un aparente episodio de violencia.

Todo ocurrió en febrero de 2025, cuando la intérprete de “Te aprovechas” hizo una señal de auxilio durante un show para pedir ayuda. Posteriormente, se ratificaron las acusaciones por supuestas agresiones físicas, y hace un par de semanas tuvieron las primeras audiencias legales para deslindar responsabilidades y concluir su divorcio.