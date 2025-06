¿Indirecta para Pati Chapoy? La hija de Alicia Villarreal reveló por qué no la defendió de Cruz Martínez

La situación personal de Alicia Villarreal cada vez se complica más, pues aunado a las denuncias que interpuso contra Cruz Martínez por supuesta violencia doméstica, su hija Melenie fue duramente señalada de “traicionarla”. Esto luego de que se le cuestionaran las razones por las que no ha emitido ningún comunicado sobre lo que pasó con su padrastro, un tema del que finalmente habló para aclarar cualquier duda sobre con quién está su lealtad.

Melenie Carmona explicó por qué no apoyó a Alicia Villarreal y sí lo hizo con Arturo Carmona

A través de una publicación hecha en su cuenta de Instagram, Melenie Carmona dijo que si no hace pronunciamientos públicos sobre el pleito de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, es porque se trata de una cuestión legal que podría entorpecerse ante cualquier movimiento en falso. En este sentido, mencionó que ha respaldado a su madre de otras maneras y considera que no tiene que demostrárselo a nadie más.

“Es un tema LEGAL. Mis palabras pueden ayudar, pero también pueden perjudicar. Y no pienso correr ese riesgo. Mi mamá sabe perfectamente mi postura; sabe lo que doy por ella y con eso me quedo tranquila”, fueron parte de las declaraciones de este comunicado.

La hija de Alicia Villarreal recordó que la situación de su mamá con Cruz Martínez es un tema legal que debe tratarse con cuidado Instagram

Por otra parte, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona aseguró que nunca atacó a Blanca Martínez en los videos en los que arremetió duramente contra quienes han intentado sacar provecho de los problemas que hay en su familia actualmente. Según los dichos de la joven, estas indirectas que incluyeron adjetivos como “hambreados”, en realidad iban dirigidas hacia un hombre que era cercano a ellos, pero no reveló su identidad.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Melenie Carmona? Así apuntó contra la hija de Alicia Villarreal

Estas declaraciones de la exparticipante de “Herederos: Juego de Voces” tuvieron lugar horas después de que Pati Chapoy se atreviera a cuestionar abiertamente la aparente falta de apoyo hacia Alicia Villarreal. Y es que desde la perspectiva de la conductora, le pareció interesante que no se pronunciara sobre los problemas de su mamá con Cruz Martínez, pero sí lo hiciera de inmediato cuando Arturo Carmona fue señalado por un supuesto episodio de agresiones.

“Me llama la atención que esté en contra de ‘La Chicuela’, que no lo dice abiertamente, pero se entiende, todo por defender a su papá. Bueno, yo no he visto un video así, Melenie defendiendo a tu mamá, que es mucho más grave lo que está viviendo en este momento por las denuncias de un señor que estuvo a punto de matarla. Pero bueno, hasta aquí mi reporte”, mencionó.

Pati Chapoy apuntó contra Melenie Carmona por la actitud que tiene con sus padres Instagram

Por su parte, Arturo Carmona ha preferido dejar a su única hija fuera de todo este escándalo, y únicamente se pronunció para negar rotundamente cualquier señalamiento de que es un hombre violento.