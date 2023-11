Alicia Villarreal admite que no le gustaba que Arturo Carmona anduviera con Aracely Arámbula

Alicia Villarreal se ha visto envuelta en varias controversias relacionadas con Luis Miguel y Aracely Arámbula. En una reciente entrevista, la actriz rompió el silencio y aclaró algunas de sus declaraciones, al tiempo que aceptó que no aprobaba del todo que “La Chule” tuviera una relación con Arturo Carmona.

Hace unas semanas, Alicia Villarreal emitió algunos comentarios en el contexto de los problemas entre Luis Miguel y Aracely Arámbula que muchos tomaron como una indirecta hacia “La Chule":

“Yo como mujer, o sea, a mí todos me hacen los mandados, yo no necesito ninguno... Yo no soy pedinche, ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres”, señaló la cantante en esa ocasión; rápidamente, en redes sociales comenzó a señalarse que lo de “pedinche” lo había dicho en referencia a Arámbula .

ALICIA VILLARREAL NIEGA UNA INDIRECTA PARA ARACELY ARÁMBULA

A pesar de las controversias desatadas por estas declaraciones, Alicia Villarreal aclaró que sus comentarios no pretendían ser una indirecta para Aracely Arámbula, como lo manejaron algunos medios, e incluso detalló el verdadero sentido de sus palabras:

“Yo hablo por mí porque así lo viví, sí fui pedinche, sí fui rogona, hasta que me cansé”

“Yo hablé por mí. Nunca puedo hablar por una mujer porque no puedo estar en una situación que no conozco, entonces no puedo opinar. Yo hablo por mí porque así lo viví, sí fui pedinche, sí fui rogona, hasta que me cansé”, confesó Villarreal .

No obstante, Alicia Villarreal también aceptó que nunca vio con buenos ojos la relación entre Aracely Arámbula y el actor Arturo Carmona , el papá de su hija Melenie, aunque no quiso ahondar mucho sobre el tema.

Es importante recordar que la relación entre Aracely Arámbula y Arturo Carmona se originó en 2010, cuando ambos trabajaban en la obra “Perfume de gardenias”; sin embargo, el romance fue muy breve y duró aproximadamente un año.