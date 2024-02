Alicia Machado admite que se equivocó con Christian Estrada: “Ya estoy vieja para salir con un hombre menor”

La tarde de este lunes, Alicia Machado aterrizó en Ciudad de México, procedente de Estados Unidos, donde radica con su hija y su madre. La actriz contó que vino a filmar la película Cazando un millonario y que en su caso, sí había tenido oportunidad de estar con un hombre adinerado, pero nunca hubo matrimonio porque ella es una mujer “libre como el viento”.

Al ser cuestionada sobre su reciente truene con el modelo Christian Estrada, la Miss Universo 1996 dijo: “No habrá reconciliación, yo terminé mi relación con él a principios de año y ya. Una relación es de dos, yo ya terminé, si él sigue en su relación ya es cuestión suya”. Acerca de Ferka, Machado sólo se limitó a responder: “Que Dios bendiga al niño, a esa criatura preciosa, yo soy una madre sola, también. No me considero una madre soltera, porque el padre de mi hija es un hombre maravilloso, un gran padre, de todo lo demás no sé. Pero sí ha sido un buen padre. Yo tengo una hija hermosa de 16 años, que me ha costado mucho trabajo sacarla adelante y para mí, protegerla a ella de lo que se malinterprete en la prensa ha sido muy difícil”.

Alicia aseguró que su romance fue real y no una estrategia de publicidad. “Cuando yo decido mostrarle a la gente con quien estoy saliendo es porque es alguien importante. Entonces sí lo fue para mí, y todo lo que pasó en mi relación se queda ahí, por respeto a ambos”.

Sin embargo, la ex reina de belleza admite que se equivocó al relacionarse con el ex novio de Frida Sofía. “Ya yo soy una señora mayor, ya estoy vieja para eso, para soportar algunas cosas, aunque nunca me arrepiento de ningún chocolate que me como”.

De los señalamientos que le hiciera la periodista Anabel Hernández en un polémico libro que la vincula con figuras del narco, la protagonista de Infierno en el paraíso expresó: “Ella me mencionó, pero a mí no me gustan los abogados, de mí se dicen muchas cosas. Yo estoy más allá de muchas cosas, no me importa seguir demostrando si soy talentosa o no, si soy esto o lo otro”.