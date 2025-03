Alex Bisogno mandó un duro mensaje a los enemigos de Daniel Bisogno: esto dijo sobre la traición de Raquel Bigorra

Luego de que Raquel Bigorra admitió públicamente que la muerte de Daniel Bisogno la entristeció profundamente, Alex Bisogno abordó el tema y hasta le mandó un recado a los “enemigos” de su hermano. Esto luego de que salieran a la luz ciertas rencillas que el difunto artista tenía con otras personalidades del espectáculo, varias de ellas propiciadas por su peculiar personalidad.

Alex Bisogno rompió el silencio sobre el pleito de Raquel Bigorra y Daniel Bisogno

Durante un reciente encuentro con los medios y retomado por “Ventaneando”, Alex Bisogno habló acerca de la enemistad que protagonizaron Raquel Bigorra y Daniel Bisogno en los últimos años, cuando pasaron de ser cómplices a dejarse de hablar definitivamente. Pese a que el presentador no quiso entrar en detalles respecto a lo sucedido, sí aclaró que esta fue una situación que lastimó al fallecido artista.

“Lo que pasó entre ella y él, solamente ellos lo saben. Nosotros nos enteramos porque bueno, es mi hermano, y en algún momento nos comentó: ‘Estoy desilusionado, estoy decepcionado de ella, no la quiero cerca de mi vida’, y nosotros lo respetamos”, explicó.

No así, el hermano de Daniel Bisogno aseguró que su familia no le guarda rencor a Raquel Bigorra por los problemas que pudieran haber tenido en el pasado, sino que si decidieron alejarse, fue por respeto. “No es que tengamos algo en contra de ella o no, finalmente en ese momento lo apoyamos, como hubiéramos hecho ante cualquier situación, y obviamente si le hizo algún daño, nos lo hizo a nosotros también”, concluyó Alex B sobre el tema de la polémica con la “comadre” del fallecido actor.

El crudo mensaje del hermano de Daniel Bisogno para sus enemigos

Por otra parte, Alex Bisogno se tomó un momento para dirigirse a aquellos con los que “El Muñeco”, como lo llamaban de cariño, tuvo diferencias. “Todos aquellos enemigos de Daniel, pues que les vaya muy bien. Yo sé que mi hermano, lo que sea que haya hecho, lo que haya dicho, nunca fue con el afán de hacerles ningún daño ni de lastimarlos, simplemente era Daniel Bisogno”, dijo.

Alex Bisogno le mandó un mensaje a los enemigos de Daniel Bisogno Instagram

Y es que cabe recordar, tras darse a conocer la muerte del conductor de “Ventaneando”, surgieron varios comentarios fuertes de personas que en algún momento tuvieron conflictos con él. Tal como Pedro Ferriz Hijar, y más recientemente Armando González, quien señaló al fallecido comediante como una mala persona.