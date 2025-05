Al interior de los XV años de Coral, la hija de Vica Andrade y Memo del Bosque: la fiesta en FOTOS y VIDEOS

A dos meses del fallecimiento de Memo del Bosque , quien murió a los 64 años debido a complicaciones del linfoma de Hodking que le fue detectado en el 2017, y luego de que Bárbara de Regil acusara de supuesto acoso sexual al productor, su familia se reunió para conmemorar un día muy especial.

Un pastel increíble, mucho baile, una Vica Andrade sonriente que le sacó brillo a la pista e incluso un tierno homenaje a Memo del Bosque -quien se hizo presente en la fiesta de XV años de Coral a través de unas proyecciones- fueron algunos de los aspectos más destacados de este festejo que, sin duda, acaparó las tendencias de búsqueda a lo largo del fin de semana.

¿Cómo fue la fiesta de XV años de Coral, la hija de Vica Andrade y Memo del Bosque?

A lo largo de la noche de este sábado 24 de noviembre, tanto Vica Andrade como los invitados a los XV años de Coral se encargaron de subir varias fotos y videos a sus historias de Instagram para demostrar cómo fue la fiesta organizada en un jardín al aire libre.

En la celebración, a la que acudieron familiares y destacadas figuras del entretenimiento mexicano, Vica Andrade se destacó por el vestido largo de color café que utilizó para la ocasión y la disposición que mostró para participar en todas las actividades como la tradicional partida del pastel y, claro, el baile del valse con la quinceañera.

No obstante, uno de los momentos que literalmente se robó la velada fue la proyección de varias fotos familiares de Memo del Bosque para recordar al productor con la canción “With or Without You”, de U2, como fondo musical como bien se pudo ver en las historias compartidas.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre Memo del Bosque y cómo reaccionó el abogado de Vica Andrade?

Bárbara de Regil desató un auténtico debate entre los internautas luego de que en plena entrevista con el programa “De Primera Mano” reiterara una delicada acusación que soltó contra Memo del Bosque en la emisión del reality show “Secretos de Parejas”.

A decir de la protagonista de “Rosario Tijeras”, Memo del Bosque intentó besarla a pesar de que ya estaba casado con Vica Andrade : “Me citó en su oficina para hablar de trabajo y de repente se me lanzó a besos, está casado, ni al caso, me saqué de onda cañón (…) en ese momento sentí asco, miedo”, recordó.

Ante el bombazo que significaron las palabras de la actriz Guillermo Pous, el abogado de Vica Andrade, publicó un contundente comunicado en el que advirtió sobre posibles consecuencias legales ante las “calumnias” lanzadas contra el productor de Telehit.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…", escribió Pous.