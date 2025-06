Aída Cuevas reitera que su hermano la agredió pero Carlos Cuevas reacciona: “Tú a mí no me hundes”

Los hermanos no se hablan desde hace 10 años.

El pleito entre los cantantes hermanos Carlos Cuevas y Aída Cuevas volvió a ser noticia porque ella aseguró haber ganado el pleito legal que enfrentan, algo que él calificó como una mentira.

Así que la tarde de este 17 de junio, Aída Cuevas apareció en el programa “De primera mano” para hablar del asunto. Cabe mencionar que hay dos procesos entre los hermanos: un proceso penal por agresiones físicas que ella asegura haber vivido, y una demanda civil por daño moral de parte de él, en reclamo a que ella lo acusó de violento.

Hay una investigación penal por lesiones “que exceden la violencia”, que sigue su curso y parece que tomará años en determinar quién gana. “Yo estoy enojada y por lo cual él me demanda, por lo que dije de que le pegó a mi papá, que a mi madre la corrió de la casa, que a mí me pegó... muchas cosas. Y por eso, ese es el problema para él”, dijo Aída en De primera mano.

Recordó que Carlos “Venía mal, desorbitado de los ojos. Entró a la casa, llegó a maldecirme, a decir muchas groserías, me zarandeó y me tiró contra la pared. Ya no me duele lo que me hizo... Lo que le hizo a mis padres, sí”.

Por otro lado, hubo una demanda civil por daño moral, por 25 millones de pesos.

Es en dicha demanda civil, “la autoridad judicial absolvió y exoneró a Aída. Aída ganó”, dijo su abogado, quien mostró en vivo la sentencia. Reiteró que el juicio “ya terminó” y la sentencia es definitiva, aunque se puede seguir el proceso para “confirmarla, modificarla o revocarla”.

Quizá por eso, Carlos Cuevas ha dicho: “No se ha ganado nada, vamos en el primer round de cuatro que tenemos que aventarnos”.

“Quieren especular en las redes y circular en los medios y les va a salir muy caro (…) Como no tiene el reflecto ahorita la pobrecita, acude a mí, pobre, ni hablar ¿quieres reflectores cinco minutos? Te los regalo”, dijo Carlos Cuevas hace unos días a Sale el sol.

Por si fuera poco, tras la aparición de Aída Cuevas en De primera mano, compartió una fotografía en sus historias de Instagram con el texto: “Los mentirosos nunca cambian, solo cambian su estrategia”, musicalizado con el tema de Juan Gabriel “Tú a mí no me hundes”.

Para Carlos Cuevas no hay cabida para el perdón ni la reconciliación con su hermana

Carlos asegura que Aída dañó a su familia. “Al principio los denuncié a ella y sus abogados penalmente porque hicieron público mi domicilio, me llegaron cartas con amenazas. Están las carpetas abiertas”, dijo Carlos en La Saga.

“Después la demandé por las mentiras que dijo con Chapoy sobre mi persona, y esa demanda está vigente. Es el primer round de cuatro, según me explican mis abogados”, dijo sobre el pleito legal vigente que Aída aseguró haber ganado, aunque Carlos insiste que es mentira