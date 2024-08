A días de su boda con Ángela Aguilar, los padres de Christian Nodal podrían ir a juicio: ¿qué pasó?

La felicidad que trajo consigo la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar podría no durar mucho para la familia del cantante, pues ahora mismo atraviesan un complicado momento legal que está a punto de ponerlos en serios aprietos. Esto como consecuencia de la demanda que hace un par de meses se presentó a nombre de los padres del artista y que hoy trascendió, sí los encontrará en la corte para que aclaren exactamente qué pasó mientras fungían como representantes de su hijo.

Por qué los papás de Christian Nodal podrían ir a juicio

Hace un par de meses, trascendió información referente a una supuesta adjudicación de derechos intelectuales por parte de Christian Nodal, quien se dijo, aparecía como autor en un par de canciones incluidas en sus primeros álbumes, mismas en las que no figuró en ningún momento como escritor. Asimismo, se reveló que existían anomalías en las firmas de varios contratos, lo que significaría la falsificación de documentos oficiales.

De acuerdo con información transmitida en “Ventaneando”, ya se dio luz verde a que este caso se resuelva en tribunales federales, pese a los intentos que el equipo de abogados de Jaime González hicieron para tratar de que todo se discutiera en salas locales. Ahí deberán desahogar las evidencias pertinentes para demostrar que no se apropiaron de derechos y ganancias que no les correspondían, así como aclarar si hubo o no falsificación de firmas en al menos 32 contratos.

Los papás de Christian Nodal fueron señalados por presunta falsificación de documentos Instagram

Qué sigue en la demanda a nombre de Christian Nodal

Si bien el sonorense no figura como implicado, es un tema que sí lo atañe directamente, pues aunque él no haya tenido que ver en estos movimientos, finalmente se realizaron a su nombre y para su propio beneficio. Por lo que en caso de que los papás de Nodal sean encontrados culpables, el artista tendría que responder, probablemente con una cuantiosa cifra de dinero para reparar el daño y otros aspectos que se incluyan en las peticiones de los acusados.