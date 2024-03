A cuatro meses de noviazgo, Emilio Osorio y Leslie Gallardo ya quieren vivir juntos: “Me interesa poco de quién sea hijo”

A Leslie Gallardo, novia de Emilio Osorio le dieron con todo en redes sociales cuando dentro de La casa de los famosos dijo que no podía vivir sin el hijo del productor de telenovelas. La joven influencer terminó siendo eliminada y una vez afuera corrió a los brazos de su amado para seguir escribiendo su tan criticada historia de amor.

“Ya quiero estar encerrada en un reality show, por lo menos,

este año. Pero la verdad es que estoy feliz, estoy contenta con lo que he hecho, y sé que muchas personas están en desacuerdo con mi opinión, pero para mí lo más importante es estar bien conmigo misma, estar con una salud mental tranquila, con la cabeza y el corazón en armonía. Entonces ahí dentro yo no estaba así”.

Para la artista, “El amor no tiene receta”, como dice la novela de su suegro, “entonces no es cuestión de tiempo, yo estoy enamorada de Emilio, genuinamente, lo extraño aún estando con él a diario, y por lo mismo si la gente se pregunta que por qué en dos meses estoy tan enamorada, y estoy con una persona que amo tanto, mi único consejo y mi único deseo es que encuentren a una persona con la que se puedan sentir así porque esa es la persona correcta. Creo que la gente que me critica no ha tenido un tipo de amor así, una persona

que en dos meses les haya dado tanto. Porque, realmente, Emilio me dio lo que no pudo darme otra persona en cuatro, cinco años”.

Las influencias que pueda tener Emilio tampoco han sido el principal atractivo por el que Leslie se fijó en él. “A mí me interesa poco de quién sea él hijo, yo no estoy con él porque es hijo de un productor de novelas en Televisa. A mí lo que me

interesa es su persona, su autenticidad, lo que él tiene para darme a mí y el respeto que me brinda. Porque se podría dedicar a lo que fuera y yo estaría igual de enamorada como hoy”.

Después de participar en el programa de Telemundo,

Gallardo se enfocará en sus proyectos personales y luego verá hacia donde direcciona su carrera en los medios.

“En este momento, mi prioridad es estar al lado de mi novio en todo momento. Ya lo demás saldrá poco a poco, ya ven que yo soy muy sorpresiva. Pero ser inseparable de Emilio, más que toxcicidad yo lo veo como compañerismo, somos un equipo, nos encanta estar juntos y aprovechamos al máximo el tiempo que tenemos, porque tanto su carrera es difícil como la mía que estoy movida todo el tiempo con cosas de trabajo. Ya queremos vivir juntos, me encantaría, a nosotros nos encantaría hacer todo juntos, somos unas personas que creemos mucho en el tiempo y en vivir los procesos como los estamos viviendo. A lo mejor este año se nos da, casarnos, tener hijos, todo está sobre la mesa porque estamos muy enamorados”.

A tres semanas de salir de La casa de los famosos, Leslie se queda con la experiencia y amistad que perdurarán.

“Lo que me llevó a participar fue crecer, llevar mi carrera a otro nivel, que otro público me conociera y también entré para

darme cuenta qué es lo que, en definitiva, no quiero en estos momentos para mí. Amo a mis compañeras del cuarto fuego, son unas niñas que adoro, a pesar de que estuve poco tiempo con ellas, pero me demostraron mucho su lealtad, me

ensañaron mucho, me brindaron su amistad”.

Sobre su suegra, Niurka Marcos, Gallardo sólo tiene palabras amorosas. “La quiero mucho, la respeto un montón, y le tengo un cariño impresionante no nada más por ser mamá de Emilio y por haberlo traído al mundo sino porque conmigo siempre se ha portado como una madre, la verdad, siempre he da dado un cobijo, un apoyo, nunca me ha juzgado, nunca me ha reprochado, no se mete en nuestra relación, lo respeta un montón y para mí eso es clave y súper importante”.