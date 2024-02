Poncho De Nigris fue rechazado por una diva de las telenovelas: ¿quién será?

El nombre de Poncho De Nigris ha estado por todos lados desde que el influencer regiomontano le declaró la guerra a Sergio Mayer, quien también le ha respondido con ataques asegurando que es un “colgado”, “baboso” y que es capaz de utilizar a su madre para hacer show y generar más vistas en redes sociales.

Según Poncho, ya platicó con sus amigos de La casa de los famosos y coincidieron en que Mayer es una persona tóxica. “Yo pensé que iba a mejorar con los años, pero es una mierxxx, una escoria, un chafa de lo peor. Yo ya no pienso volverlo a mencionar”, fueron las declaraciones de Poncho hacia su ex amigo.

Luego,el artista aseguró en el programa Sale el sol, de Imagen TV, que preparaba un proyecto musical al lado de una estrella de las telenovelas. “Les tengo una exclusiva y esta la tengo que soltar. Voy a hacer una colaboración musical con Lucía Méndez, se viene un hit con Lucía Méndez”.

Sin embargo, la protagonista de Colorina lo desmintió. “Me lo propusieron, sí, a mí, Poncho me cae divino. Víctor, quien lleva mi carrera, me comentó algo, y le dije: Mira Víctor, no, no sé. La verdad no supe que decir y después con Alfonso lo comentó, se hizo como una bola, pero no he quedado en nada, para nada”.