Tunden a una comediante por su postura respecto al lenguaje inclusivo: ‘Usted está mal y yo estoy bien’

En TikTok, un video sobre el lenguaje inclusivo está dando de qué hablar.

La comediante China González y los miembros del podcast “Adulto e Inmaduro” están siendo señalados por un tema que abordaron en uno de sus episodios más recientes: el lenguaje inclusivo.

A pesar de que su video en YouTube no ha tenido muchas visualizaciones, es en TikTok donde el clip ha cobrado mayor relevancia.

¿Qué dijo la comediante?

El tema central de la conversación fue precisamente el lenguaje inclusivo; sin embargo, la forma en que lo abordaron generó controversia entre los usuarios.

China González, quien era la invitada de este episodio, expresó su opinión afirmando que, para ella, el lenguaje en español es machista.

(YouTube Adulto e inmaduro)



Incluso ofreció un ejemplo de la Real Academia Española (RAE), donde señala que, si la mayoría de las personas en una habitación son mujeres, se debería usar “a” en lugar de “o”, por ejemplo, “los niños” y “las niñas”.

No obstante, la polémica surgió cuando ella explicó que el lenguaje es la base cultural de una sociedad, y uno de los conductores dijo que estaba en desacuerdo. Fue entonces cuando subrayó: “Ah, bueno, usted está mal. Yo estoy bien”.

Usuarios la critican por su postura

Aunque después de hacer la declaración todos se echaron a reír, los usuarios en redes sociales no perdonaron a la comediante y rápidamente se pronunciaron en los comentarios.

“Lo que me molesta es el comentario: ‘usted está mal, yo estoy bien’. Estos movimientos no quieren o buscan la retroalimentación ni mejora del diálogo. Buscan la imposición de sus ideas (...) Resulta decepcionante”. “Algo hemos hecho mal”, “El feminismo actual toma fuerza del resentimiento, tristemente nunca estará satisfecho ya que no busca un equilibrio”, y “ ‘Usted está mal, yo estoy bien': Acto seguido, me río como loca. Los progres creyendo que llevan la batuta de la verdad sin opción a oponerse”, son algunas de las opiniones más destacadas.

Mira el video de la declaración a continuación: