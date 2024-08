Quién era Yeni Ariza, la influencer que murió en circunstancias misteriosas y por la que sus hijos buscan justicia

Las redes sociales se unieron en días pasados para condenar el lamentable fallecimiento de Yeni Ariza, una conocida influencer que de un día a otro desapareció y posteriormente fue encontrada sin vida.

¿Quién era Yeni Ariza?

Yeni Ariza fue una influencer, creadora de contenido y madre de familia, originaria de Colombia. Su fama en redes sociales comenzó gracias a que sus hijos, reconocidos en línea como “Los Patojos” comenzaron a hacer videos en distintas plataformas, a los que posteriormente se unió, ganando exorbitante popularidad.

Gran parte de su contenido se centraba en las rutinas que seguía día con día viviendo en el campo, algo que le hizo ganarse la simpatía de mucha gente, ya que para muchos era un reflejo fiel de cómo es la realidad de quienes deciden, ya sea por gusto o necesidad, construir su presente en lugares alejados de la ciudad.

La familia de Yeni Ariza exige justicia por su muerte

¿Qué pasó con Yeni Ariza? Lo que se sabe de su caso

Lamentablemente, aún con los esfuerzos de sus hijos para resolver el caso y las exigencias de justicia ante las sospechas de que fue víctima de un delito, todavía son escasos los detalles que hay de lo que pasó con Yeni.

De acuerdo con las primeras versiones, Ariza fue encontrada en una vivienda localizada en una finca, a la que su padre arribó, topándose con este fuerte hallazgo. Es por esto que comenzó a sospecharse sobre la posibilidad de que su muerte no se trate de un accidente, sino que podría haber uno o más responsables detrás.

“La partida de nuestra madre no puede quedar impune. Les pedimos que nos ayuden a investigar y que oren por ella”, señaló uno de sus hijos, quienes a pesar del dolor por esta dolorosa pérdida, no pierden la fuerza para buscar que la muerte de su progenitora no quede impune.

En tanto, las líneas de investigación aún son reservadas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si ya tienen identificados a los posibles sospechosos, ni cuáles son otras pistas que puedan estar siguiendo.