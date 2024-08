Los JJOO de París 2024 terminaron con una tragedia: ¿de qué murió la trabajadora de la ceremonia de clausura?

Apenas el domingo pasado, el entusiasmo y júbilo inundó a la ciudad de París con motivo de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, un día que indudablemente pasará a la historia del país. Sin embargo, este episodio se vio opacado tras el lamentable hallazgo del que fueron testigo los organizadores, cuando hallaron el cuerpo de una joven, que posteriormente se supo, formaba parte del equipo de voluntariado que hizo posible que todo saliera tal como lo tenían pensado.

Una joven murió tras la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024: los detalles del inquietante caso

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del pasado lunes 12 de agosto comenzaron las tareas de búsqueda para dar con el paradero de una joven de 21 años, después de que su expareja sentimental la reportara como desaparecida, argumentando que se percató de varias cosas raras en su comportamiento que lo hicieron tomar la decisión de levantar una denuncia. Por desgracia, las autoridades no tuvieron los hallazgos esperados, pues la encontraron sin vida al interior de su departamento.

Otra serie de revelaciones recopiladas por MFMTV, la mamá de la víctima también dio aviso de que no podía localizarla y que ya tenía horas sin poder siquiera localizarla a través de su teléfono. No obstante, a diferencia del primer denunciante, la mujer no dio mayores detalles sobre si ella observó alguna inconsistencia en la manera de actuar de su hija o la de su novio.

Cuál fue la causa de muerte de la voluntaria de los Juegos Olímpicos

Hasta el momento, no existen reportes oficiales que expliquen qué fue exactamente lo que pasó con esta joven voluntaria, cuya identidad aún se desconoce. En contraste, sí ha ido surgiendo información referente a qué encontraron las autoridades cuando arribaron a su casa, después de que un dispositivo de geolocalización al que se pudo acceder a través de su teléfono los guiara hasta allá.

Por lo que únicamente se sabe que su cuerpo presentaba signos de violencia, moretones y manchas de sangre en diversas partes del cuerpo. En cuanto a los sospechosos, el único identificado es su novio actual, quien estaba tirado junto a ella en un estado desorientado e inmediatamente fue trasladado a un hospital, donde también se le interpuso vigilancia para su posterior arresto, como parte de las investigaciones y así poder deslindar responsabilidades.