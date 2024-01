Le pidió matrimonio con un anillo escondido en la rosca de reyes y la inusual propuesta se volvió viral: el video

El video viral ha generado un sinfín de comentarios en TikTok.

“¡Qué nervios! Le pido matrimonio a mi novia. Me sentía nervioso”. Así inicia un video que se está volviendo viral en TikTok, donde un joven capturó el emotivo momento en que le propuso matrimonio a su novia, con quien lleva más de 7 años de relación. La particularidad es que no lo hizo arrodillado frente a un público, sino que le preparó una sorpresa dentro de un pedazo de rosca el Día de Reyes.

El video fue compartido por el usuario @urielesp2109, conocido en la red social como Uriel Esparza, de 22 años. La secuencia muestra en primer plano a su pareja, Berenice Baez, disfrutando de una rebanada de la rosca de Reyes que compartieron el fin de semana pasado. Sin embargo, algo se interpuso entre su boca y el pan: ¡un anillo!

"¿Te quieres casar conmigo?”, dijo finalmente el joven frente a la familia que se escuchaba en el fondo aplaudiendo. Ella aceptó casarse con él y no pudo dejar de reír mientras miraba a la cámara con asombro.

En el video de casi 2 minutos, Uriel explicó que decidió proponerle matrimonio porque llevan más de 7 años de noviazgo y estaba decidido a compartir su vida con ella. “Le doy gracias porque ahorita tengo mi terreno, mi moto y muchas cosas que vienen más adelante. Nuestra casa, y todo. Te amo”.

La joven reaccionó con asombro y aceptó casarse con su novio. (TikTok @urielesp2109)

Usuarios en TikTok aplauden a la pareja

Los usuarios en TikTok no tardaron en reaccionar emocionados al ver el video. Con más de 59 mil “me gusta” y medio millón de reproducciones, la pareja de Aguascalientes recibió apapachos de todos lados. Comentarios como “La pedida de matrimonio más sincera y bonita”, “Yo quiero que me propongan matrimonio con un pan de muerto”, “Hay un puesto de esquites por el trabajo de mi novio, yo amo los esquites y me pidió matrimonio poniendo el anillo en una charola de mis esquites favoritos”, y “Estos momentos son únicos y tan originales. Amé”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.

Mira el romántico momento a continuación: