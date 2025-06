¡IRRECONOCIBLE! Así luce hoy “Carlos”, el tierno bebé de la película “¿Qué pasó ayer?”

Han pasado más de 15 años desde que millones de personas conocieron a un adorable bebé con lentes oscuros y pañal colgado en la espalda de Zach Galifianakis en la icónica comedia ¿Qué pasó ayer? (The Hangover, 2009). Ese pequeño, conocido como “Carlos” —Tyler, en la versión en inglés— en la película, se robó el corazón de millones de cinéfilos, y hoy ya es todo un adolescente.

Lo que muchos no saben es que “Carlos” en realidad fue interpretado por dos gemelos, Grant y Avery Holmquist, quienes compartieron el papel debido a las leyes de grabación infantil en Hollywood. En ese entonces, apenas tenían 10 meses, pero su escena en Las Vegas se volvió legendaria.

De estrella de cine... ¡a niño normal!

A pesar de su debut en una de las comedias más taquilleras de la historia , la familia Holmquist decidió no continuar en el mundo del espectáculo . Los gemelos regresaron a una vida normal, lejos de las cámaras, los paparazzi y la locura de Hollywood, de acuerdo con el reconocido sitio TMZ.

Hoy en día, Grant Holmquist (uno de los gemelos que más tiempo aparece en pantalla como “Carlos”) tiene casi 17 años y es un adolescente como cualquier otro: va a la escuela, le gustan los videojuegos, y lo más sorpresivo: ni siquiera todos sus amigos saben que fue una vez famoso.

Lo sorprendente es cómo ha cambiado físicamente. En nuevas fotos publicadas en redes sociales, Grant aparece con cabello castaño claro, expresión seria y una estatura considerable. Nada parecido con el tierno bebé que todos recuerdan.

Las redes reaccionan al cambio de “Carlos”

Usuarios en X (antes Twitter) y TikTok no tardaron en reaccionar: “Me siento viejo”, “¿Cómo que el bebé de Hangover ya va a votar?”, “¡No lo puedo creer!”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes tras la publicación de las fotos recientes.

Y aunque los gemelos no han seguido una carrera como actores , muchos fans han expresado que les encantaría ver a Grant en un cameo en futuras secuelas de The Hangover —aunque hasta el momento, no hay planes oficiales.

Lo curioso es que, incluso sin buscar la fama, el personaje de “Carlos” se convirtió en uno de los íconos más recordados de la saga, al punto de aparecer en memes, disfraces de Halloween y referencias en series de TV.

Zach Galifianakis, quien interpretó al inolvidable Alan, ha contado en entrevistas que trabajar con el bebé fue uno de los momentos más divertidos pero también más complicados del rodaje. “Hubo una toma donde el bebé me orinó. ¡Y no fue accidental!”, bromeó en una ocasión.

Aunque la película fue estrenada en 2009, su éxito fue tal que recaudó más de US$ 460 millones a nivel mundial y dio lugar a dos secuelas. Y sí, muchos fans aún la maratonean como si fuera nueva.

Grant Holmquist ha dicho en entrevistas recientes que no descarta regresar a la actuación si algún proyecto lo motiva, pero por ahora está enfocado en sus estudios y en vivir una adolescencia lo más normal posible. ¡Quién diría que aquel bebé rockero crecería tan rápido!

