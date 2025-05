NADIE LA VIO VENIR: La actriz nominada al Oscar que se suma a la nueva película de “La Familia de mi Novia”

La industria de Hollywood se sacude con una noticia inesperada: u na reconocida actriz se suma a una de las comedias románticas más reconocidas de todas . Precisamente, se trata de “La Familia de mi Novia 4”, la histórica cinta protagonizada por Ben Stiller y el legendario Robert De Niro. ¿Cuál es la estrella del pop y nominada al Oscar que formara parte del elenco?

Ariana Grande se une al casting de la esperada secuela, de acuerdo a la confirmación de la revista The Hollywood Reporter. Como todos saben, esta comedia romántica marcó una época y regresa con una nueva entrega cargada de sorpresas. El anuncio fue confirmado por Universal Pictures y ya genera expectativa entre fans y críticos.

La participación de Ariana Grande en esta icónica saga no solo marca su regreso definitivo al cine tras el rodaje de Wicked, sino que también refuerza su consolidación como actriz de peso en la industria. Aunque su rol en la cinta aún se mantiene en secreto, fuentes cercanas a la producción adelantaron que interpretará a una excéntrica prima lejana de la familia Byrnes que llegará a revolucionarlo todo.

“La Familia de mi Novia 4” comenzará a rodarse en julio en locaciones de Los Ángeles y Nueva York, y tiene previsto su estreno global para verano de 2026. Se rumorea que el guión incluirá varias referencias al universo pop actual, y que Ariana no solo actuará, sino que participó en el desarrollo de su personaje junto a los guionistas.

Ariana Grande, una diva con todas las credenciales

Ariana Grande no llega sola: lo hace con el prestigio de haber sido nominada recientemente al Oscar como Mejor Canción Original por su tema en Wicked. Su incursión en el cine no es nueva —recordemos su participación en Don’t Look Up (2021)—, pero esta será su primera vez protagonizando una comedia de estudio con saga consolidada.

La producción, dirigida por Jay Roach, promete una nueva dosis de humor familiar, encuentros incómodos y un retrato contemporáneo de las relaciones en tiempos digitales. Se espera que la trama gire en torno a una boda “millennial”, donde el personaje de Ariana será un factor inesperado de caos y glamour, al mejor estilo Meet the Byrnes.

“La Familia de mi Novia": humor y estrellas en un solo lugar

La franquicia, iniciada en el año 2000 con Meet the Parents , ha logrado mantenerse vigente gracias a su humor ácido y situaciones familiares delirantes. En esta cuarta entrega, además del regreso del elenco original, se suman talentos jóvenes del mundo del streaming y TikTok, en un intento claro por atraer nuevas audiencias.

La elección de Ariana Grande responde también a un momento clave de su carrera: con más de 300 millones de seguidores en redes y una comunidad de fans global, su participación garantiza una fuerte estrategia de marketing. Además, fuentes de la industria aseguran que también estará a cargo del tema principal de la película, lo que abriría la puerta a una nueva nominación musical en los premios de 2026.

