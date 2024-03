El Temach anuncia una drástica decisión: esta es la contundente razón por la que se retira de sus redes sociales

El popular y polémico youtuber ‘El Temach’, conocido por sus consejos a hombres, ha anunciado una decisión drástica: se retira de las redes sociales. Esta noticia ha causado un gran revuelo entre sus seguidores y detractores, generando todo tipo de reacciones en las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que dijo “El Macho Alfa”?

¿El Temach se retirará de las redes sociales?

‘El Temach’, cuyo nombre real es Luis Castilleja, ha sido una figura prominente en las redes sociales durante varios años. Sus videos, que a menudo ofrecen consejos sobre relaciones y seducción, han acumulado millones de vistas y, pese a que muchas personas no están de acuerdo con lo que el influencer dice, ya han generado un gran número de seguidores.

‘El Temach’ finalizó su gira “Ellas Aman a los Cabrones” el pasado 9 de marzo. (Instagram/eltemach)

Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo donde el reconocido “consejero de los hombres” reveló que está considerando seriamente tomar un descanso de las redes sociales. Según sus propias palabras, siente que ha llegado a un punto de estancamiento en su carrera y que su contenido no es comprendido por la audiencia.

“Estoy considerando seriamente tomar un descanso. Estoy considerando seriamente darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar porque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez”, expresó durante su transmisión en vivo.

Esta declaración ha generado reacciones encontradas entre sus seguidores y sus ‘haters’. Mientras algunos celebran esta posible decisión de tomarse un descanso, otros lamentan su posible partida, pues esto últimos destacan que sus videos han sido de gran ayuda por sus consejos.

¿Cuándo se retirará ‘El Temach’ de las redes sociales?

En cuanto a la fecha exacta de su retiro, ‘El Temach’ no proporcionó detalles concretos. Solo dio las gracias a sus fans: “Mis compas, muchas gracias por acompañarnos en este penúltimo martes de “Modo Guerra”, dijo.

El reconocido youtuber no ha dicho la fecha exacta de su retiro. (Instagram/eltemach)

Recordemos que Luis Castilleja ha recibido muchas críticas por parte del público esto en gran medida por los consejos que suele dar, pues muchos los consideran machistas y misóginos, sin embargo, pese a ello, el influencer ha logrado acumular a miles de seguidores, quien muchos de ellos, de forma sátira lo consideran su “pastor”.

¿Será que ‘El Temach’ abandonará pronto sus redes o solo es una estrategia para generar polémica? Solo queda esperar para ver como se desenvuelve esta drástica decisión.