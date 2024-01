Filtran fotos de El Temach: las imágenes que revelan el pasado del ‘macho alfa’

Los señalamientos hacia El Temach han provocado que el influencer se pronuncie al respecto, ¿qué fue lo que dijo?

El Temach, un influencer conocido como ‘Macho alfa’, está dando de qué hablar en redes sociales. Resulta que recientemente se filtraron unas fotos de su pasado cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Teatral, parte de la universidad de actuación del INBA.

En las fotos, se ve a Luis Castilleja, nombre real de El Temach, sosteniendo a un perro con un atuendo en colores pastel, con rosas y azules. En otra imagen, posa frente a la cámara junto a sus compañeros, quienes han colocado sus dedos índices en la boca mientras hacen muecas.

Estas imágenes ya han dado la vuelta en Internet y han desatado todo tipo de comentarios, en su mayoría criticando su promoción de la masculinidad tóxica a pesar de su pasado que, para muchos, puso en duda su orientación sexual.

Aparentemente, El Temach fue quien filtró las fotos de su pasado. (X)

Otras apariciones del pasado de El Temach, recuperadas por los usuarios, incluyen su participación en el programa ‘Caso Cerrado’.

El Temach responde a las fotos filtradas y revela la verdad de su pasado

El Temach se retiró de las redes sociales después de recibir comentarios negativos. Aunque inicialmente prefirió guardar silencio y hacer privada su cuenta en TikTok, luego decidió contar la verdad sobre esas fotos de su pasado, después de los supuestos ‘bautizos’ que realizó con sus seguidores.

“A mí no me afecta si me lanzan hate. Para eso hago yo contenido y estoy aquí, para que me tiren hate, para que me ataquen. A mí no me afecta si me dicen cosas. El problema surge cuando tratan de ridiculizar a ustedes. Había muchos compañeros avergonzados, se estaba generando disidencia entre los compañeros porque los estaban avergonzando. Para evitar eso, quise volverme el centro de atención”, dijo El Temach.

Explicó que fue él quien filtró intencionalmente las fotos para captar la atención y promocionar la serie que viene sobre su obra, de donde provienen estas fotografías, llamada ‘El Vestuarista’.

