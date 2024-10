¿Cuándo y desde dónde se podrá ver el ‘Cometa del Siglo’ en México? (¡no se repetirá en más de 20 mil años!)

Ver cometas en el cielo es algo que los mexicanos adoramos. Y este mes de octubre, tendremos la oportunidad de ser testigos de un acontecimiento que no volverá a ocurrir en más de 26 mil años: el paso del “Cometa del Sigo”.

Se trata del astro C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas. Será visible desde todo el planeta, pero como cualquier fenómeno de este tipo, es mejor verlo desde puntos alejados de la contaminación lumínica y desde lo más alto posible. Según expertos, va a una velocidad de 290 mil 660 kilómetros por hora.

¿Cuándo se podrá ver el “Cometa del Siglo” en México?

“El Cometa del Siglo” se acercó a la Tierra y al Sol desde el pasado 27 de septiembre, pero no será hasta el sábado 12 de octubre que se pueda ver más brillante en el cielo, pues estará en su punto más cercano a la Tierra.

Según “N+”, el astro aparecerá antes del amanecer rumbo al este y es recomendable verlo desde la ciudad de Veracruz.

Pero eso no es todo. También será visible después del 15 de octubre, pero ahora desde el atardecer; permanecerá intenso hasta el 20 de octubre, aproximadamente.

Así se ve el Cometa del Siglo C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, según el archivo de la NASA. (Nasa.gov)

Recordemos que el cometa fue descubierto en enero de 2023 en el Observatorio Tsuchinshan, en China.

Recomendaciones para ver el “Cometa del Siglo”:

El cometa se podrá ver a simple vista, pero será difícil para el ojo humano detectarlo con sus colores e intensidad.



Lo mejor es elegir lugares altos y alejados de la ciudad .

. También se recomienda usar un telescopio, sobre todo para aquellos aficionados a la astronomía.

No te puedes perder este evento celeste más esperado del siglo, pues se trata de un cometa que no será visto en muchos años y es posible que ya no regrese al sistema solar.

En redes sociales, han circulado videos del avistamiento del “Cometa del Siglo” en distintas regiones del mundo, ¡y es simplemente fenomenal!