¡No te pierdas el eclipse total de sol 2024 en México! Aquí puedes ver en vivo la transmisión oficial de la NASA

¿Quieres ver el eclipse total

Un eclipse total de sol no ocurre todos los días: este inusual fenómeno natural, que ha desatado toda clase de teorías en donde la astrología , la religión y hasta lo sobrenatural se mezclaron, tendrá lugar en México en cuestión de unas horas... ¡pero cuidado! No es recomendable verlo de manera directa.

Si no cuentas con lentes especiales para seguir de cerca el eclipse total de sol de este 2024, entonces te interesa saber que tanto la NASA como otras páginas especializadas transmitirán este fenómeno en vivo para que lo puedas seguir en línea.

AQUÍ PUEDES SEGUIR EN VIVO EL ECLIPSE TOTAL DE SOL COMPLETAMENTE GRATIS

La mejor opción para no perderte un solo detalle del eclipse total de sol de este 8 de abril es seguir este fenómeno a través de Internet. Recuerda que, si no cuentas con el equipo adecuado para ver el sol de manera directa, los daños a la retina podrían ser irreversibles... ¡No, los lentes de sol que usas a diario no sirven!

En TVyNovelas te ofrecemos la opción de seguir el eclipse total de sol completamente gratis a través de la NASA. El organismo especializado en astronomía ofrecerá una transmisión totalmente gratis en vivo de este fenómeno que seguramente te interesará.

¿Dónde ver el seguimiento del eclipse solar en vivo? Puede ser a través de las redes sociales de la NASA o de su canal oficial de YouTube en una transmisión oficial que comenzará a las 11:30 am, hora de México.

AQUÍ PUEDES VER EL ECLIPSE TOTAL DE SOL EN VIVO:

¿A QUÉ HORA COMENZARÁ A OSCURECER EN CADA ESTADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA?

Desde que se confirmó que este 8 de abril los mexicanos seríamos testigos de un fenómeno natural único, fueron muchos los internautas que comenzaron a buscar a qué hora comenzaría el eclipse y cuándo sería el punto máximo de oscuridad.

Como sabes, el eclipse se aprecia de forma diferente en cada región, y es por ello que acá te decimos a qué hora iniciará y finalizará el fenómeno en los principales Estados de México donde sí se podrá apreciar.

SINALOA

Hora de inicio: 10:51:22

Fase total: 11:09

Finaliza: 12:32

CIUDAD DE MÉXICO

Hora de inicio: 10:55

Fase total: 12:14

Finaliza: 13:36

DURANGO

Hora de inicio: 10:55

Fase total: 12:12

Finaliza: 13:36

NAYARIT

Hora de inicio: 10:49:59

Fase total: 12:08:39

Finaliza: 13:31

PUEBLA

Hora de inicio: 10:56

Fase total: 12:15

Finaliza: 13:36

MONTERREY

Hora de inicio: 11:04

Fase total: 12:24

Finaliza: 13:46

GUADALAJARA

Hora de inicio: 10:50

Fase total: 12:09

Finaliza: 13:32