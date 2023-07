'¡Vicente me boicoteó!': Juan Valentín confiesa que El Charro de México truncó su carrera

Aun día de que se estrenara por Televisa la bioserie de don Vicente Fernández El último rey, el hijo del pueblo en medio de tanta controversia con la familia Fernández, el productor Reynaldo López destapó la cloaca a través de sus redes sociales comentando, entre otras cosas, que “Vicente controlaba a quienes podían cantar en un palenque, y si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación; igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México, fue gracias a él”.

Don Vicente siempre quiso controlar todo a su alrededor: medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso a otros cantantes, nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa, solo él autorizaba quien pudiera imitarlo… https://t.co/uoi8zbjpHg — Reynaldo López (@reynaldolopeztv) March 13, 2022

Ante esto, entrevistamos a Juan Valentín, quien en algún momento se supo que en muchos lugares no podía presentarse porque Vicente Fernández no lo permitía.

¿Es cierto que por Vicente Fernández le cerraban muchas puertas?

No pretendo hacer leña del árbol caído, porque ya no está con nosotros, pero siempre hubo rumores de que él hacía todo para que muchos no tuviéramos trabajo.

¿Qué era lo que sucedía?

No se tocaba mi música en México, no podía entrar a ningún palenque, lo mismo estar en programas de televisión, muy pocas veces aparecí. Gané un concurso en el programa de Raúl Velasco, estuve con Verónica Castro y ya, y a pesar de que mis canciones tenían gran éxito, a mí no me llamaban.

Entonces, ¿qué hacía?

Me iba a los pueblos, a las estaciones de radio más alejadas para que me pudieran tocar. Fue muy difícil, a pesar de que siempre reconocían mi talento para cantar, ya tengo 55 años de carrera. Mi voz es un estilo muy diferente, pero aun así estuve fuera de todos los escenarios, de todos los medios de comunicación.

¿Irse a probar suerte a EU qué tal le funcionó?

Pues lo tuve que intentar; aquí prácticamente estaba acabada la música ranchera, no había nada de difusión ni oportunidades, y no porque no hubiera talento, estábamos vetados.

¿Alguna vez fue amigo de Vicente Fernández?

A Vicente lo conocí mucho antes de que le llegara la fama, inclusive trabajamos juntos en algunos lugares de Guadalajara, él en El Zarape y yo en El Nopal; se supone que llevábamos una buena amistad, así lo consideré. Y hago la aclaración, yo era baladista, no cantaba ranchero, nos manejó un tiempo el mismo representante, Rafael de Valdez. Un buen día me llega la oportunidad de grabar en México, después de haberle batallado mucho, pero me cambian a lo ranchero, y ahí fue donde ya no embonamos, dejé de ser su amigo.

Pero usted siguió sus sueños…

Claro, grabábamos en Musart, que ya no existe, estaba Antonio Aguilar, que en ese tiempo tendría como 50 años, y querían una voz ranchera joven, yo tenía 27, me convencieron de cambiar de género. Con el festival ranchero obtuve el segundo lugar, estaba seguro de que se me abrirían más puertas, y resulta que no, estaba vetado en las radiodifusoras.

Eso fue seguramente una gran decepción...

Mi mayor preocupación era sacar a mi familia adelante; claro, también quería saborear las mieles del triunfo, pero supimos de dónde venía todo, y ni modo.

¿Qué le decían los empresarios cuando tenían que echarle para atrás algún proyecto?

Recuerdo que un empresario, José Béjar –grababa con él en EMI Capitol y me jaló para CBS–, me dijo: “Piénsalo mucho, porque ahí está Vicente y no te va a dejar salir”, y yo le dije: “Voy a firmar para Estados Unidos, no creo que vaya a hacer algo”. Y empecé a grabar con CBS; mi primer disco fue con cánticos navideños muy bien hecho, y veo con tristeza que mi disco lo sacan en el mes de febrero, cuando tenía que haber salido en octubre o noviembre. Grabé otro disco y en Estados Unidos se escuchó muy bien, pero en México no lo sacaron. Grabé otro y lo mismo, hasta que fui con el gerente y le pregunté; llegó el momento en que lo fastidié tanto, hasta que me dijo: “Te voy a dar tu carta de retiro, porque si sacamos en México tu disco, tenemos la amenaza de que se va Vicente”.

¿Y qué hizo?

Me fui a otra compañía, IM de Nacho Morales (q.e.p.d.); me dio la oportunidad de grabar, le propuse hacer un homenaje a Martín Urieta, lo conocí desde que yo hacía cine, me lo llevaba a extrear, y el empresario me dijo que ya todo estaba grabado de Martín, Acá entre nos la grabó con Vicente, le pregunté que cuál era el problema, yo iba a ponerle mi propio estilo.

Pero para entonces, Vicente ya era un ídolo, ¿no?

Exacto, tenía mucho éxito, ¿quién se lo iba a quitar? Hizo cosas muy buenas, tenía una gran voz, no necesitaba opacar a nadie ni meterle el pie.

Ahora ya no está con nosotros, ¿lo perdona?

Lo hecho, hecho está, no tengo nada qué perdonarle, ya descansa y ojalá esté con Dios. Desde 2005 decidí irme de México, no tenía caso seguir aquí. En Estados Unidos me llamaban mucho, ahí no me podía boicotear nadie, las leyes son más rígidas. Ahora me anuncian como El último de los grandes.

Su voz sigue muy bien…

No me ha afectado para nada el tiempo, mi voz está enterita, me cuido mucho, no fumo, no tomo, soy muy dado a mi casa, ahora a mis nietos. Entre semana, cuando no tengo muchas cosas, me la paso con ellos, soy muy feliz y muy sano, no tengo ninguna enfermedad, ya cumplí 50 años de casado con mi mujer, hemos sido muy felices, me ha ayudado y apoyado en todo, sacamos a nuestros hijos, siempre procuré tenerlos cerca en mis presentaciones.

¿Algo que quiera decirle a la familia Fernández?

Como te dije al principio, yo no quiero hacer leña del árbol caído, que Dios lo bendiga y que desde allá cuide de su familia, a la que mando un saludo muy afectuoso. Admiro mucho la voz de Alejandro y la de su hijo, reconozco su profesionalismo... En esta carrera hay para todos.