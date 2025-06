Luis Ángel ‘El Flaco’ canta el tema principal de “Monteverde": “Mi mamá está muy contenta”

Para Luis Ángel “El Flaco”, tener un tema musical en un melodrama representa el sueño cumplido de aquel joven cuya madre siempre fue fanática de los melodramas.

“(Monteverde) será una telenovela increíble: grandes actores, una trama fascinante y un lugar de grabación espectacular. No puedo quedarme atrás y debo cumplir las expectativas del público y de la productora, Lucero Suárez.

“Además, siempre me han gustado las telenovelas; me acuerdo de María la del Barrio, incluso, conozco producciones de distintas épocas, como Quinceañera. Siempre estoy creando música y lanzando temas para mi público, pero pensar en una telenovela es algo distinto.

"¡Cuántas telenovelas recordamos por su música! Mi mamá está muy contenta; ella siempre fue muy telenovelera. Creo que este estilo de sierreño pop va a gustar”, expresó el cantante.

Esta gran oportunidad llega en una etapa fundamental de su carrera. Así lo reconoce Luis Ángel El Flaco: “Si miro atrás, hacia el camino recorrido, siento que ha sido en ascenso, aunque un poco más lento. Yo no soy de los que hacen mucho ruido ni amarillismo; ni mucho menos me gustan las polémicas. Me baso en mi música, en ofrecer un buen show, y me enorgullece que cada paso que damos sea muy firme”, enfatizó.

“DESGRACIADAMENTE, MI PRIMO AÚN NO TIENE VISA”

“El Flaco” asegura que, aunque hubo especulaciones sobre una posible fractura en la relación con su primo Luis Antonio López “El Mimoso”, luego de que cancelaran la gira Dos primos de cuidado, todo está bien entre ellos:

“Desgraciadamente, mi primo aún no tiene visa, y ese es un problema que está afectando a la industria musical mexicana en Estados Unidos. Muchos artistas no han obtenido sus visas; gracias a Dios, yo aún la tengo y no he recibido ninguna notificación del Consulado. En agosto voy a renovarla; no sé qué pasará, pero espero no tener problemas.

Respecto a mi primo, lo hablamos en su momento, surgieron versiones, pero todo quedó ahí. Lo quiero mucho; nuestra relación personal sigue bien, bendito sea Dios. Fueron temas de las empresas”.