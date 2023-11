Estas son las primeras escenas de Nicola Porcella en nueva telenovela de Televisa

La última actuación de Nicola Porcella en una telenovela fue en ‘Te volveré a encontrar’, en su natal Perú en 2017.

Luego de haberte informado que Nicola Porcella sigue pagando sus deudas que tiene en Perú, por lo que sus planes de abrir un restaurante tendrá que esperar, así como las críticas que ha recibido por querer lanzarse como cantante, el actor no se engancha ante las duras críticas y ahora está enfocado en tener un buen desempeño en la nueva telenovela de Juan Osorio, ‘El amor no tiene receta’.

En dicha producción de Televisa, protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elbittar, Nicola Porcella tendrá un romance con Coco Máxima, actriz mexicana trans.

“Siempre lo he dicho, soy heterosexual, me gustan las mujeres, no tengo ningún problema, respeto a todo mundo y me llevo bien con todos”, indicó el actor de 35 años ante las cámaras del programa ‘Hoy’, que también expresó su deseo de formar parte del panel de conductores en el matutino de Las Estrellas en 2024.

