Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Nicola Porcella por esta razón y lo llama ‘cínico’

Gustavo Adolfo Infante nuevamente desató controversia al explotar no sólo contra Nicola Porcella, sino contra sus proyectos. ¿Qué dijo el periodista?

No es nada extraño para los internautas que, cada cierto tiempo, se viralice Gustavo Adolfo Infante por sus ácidas críticas contra diversas celebridades. En esta ocasión, el periodista no dudó en lanzar tremendos dardos contra Nicola Porcella que no tardaron en darle la vuelta a las redes sociales.

Pero no sólo el influencer peruano fue víctima de la furia de Gustavo Adolfo Infante, sino también su programa La Guarida del Infierno, el cual fue calificado como “una estupidez” por el comunicador.

“NICOLA PORCELLA ES UN DESVERGONZADO”

Fue en la edición de este jueves del programa Sale el Sol que se transmitió una entrevista de Nicola Porcella que desató la furia de Gustavo Adolfo Infante , y es que el influencer peruano reveló que lanzará un tema musical próximamente, aunque confesó que no sabía cantar.

“Qué desvergonzado este cuate. El cinismo todavía (...) de entrada cómo vas a grabar algo si no cantas”

“Qué desvergonzado este cuate. El cinismo todavía. ‘Voy a grabar una canción. No, no canto’, de entrada cómo vas a grabar algo si no cantas”, señaló, molesto, el periodista, quien no se quedó con esta crítica, y siguió lanzando fuertes comentarios contra Porcella :

“Todavía el señor sale con el cinismo y la cara dura para decirnos que nos va a ver la cara de idiotas. Por lo menos di ‘estoy tomando clases’. A mí me cae gordo tanto cinismo”, señaló Infante.

“NINGUNO ES ACTOR Y LOS PONEN A ACTUAR”

No sólo la próxima carrera musical de Nicola Porcella fue objeto de las críticas de Gustavo Adolfo Infante, quien también explotó contra el programa La Guarida del Infierno al señalar que es “una estupidez”, pues a su parecer carece de dirección y guión.

“Es una estupidez el programa ese, es lo peor que he visto. Son una bola de advenedizos”

“Es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor, y los ponen a actuar; no hay dirección ahí. Falta absolutamente todo, falta guion, falta dirección, falta actuación”, aseguró.

“Es una estupidez el programa ese, es lo peor que he visto. Son una bola de advenedizos, que el político no es político, que el cantante no es cantante, la influencer no se qué sea. Ahí está el resultado, la cochinada que presentaron”, declaró, furioso, Gustavo Adolfo Infante.