Nicola Porcella se ahoga en deudas: ¡esta es la razón!

Después de varios años en los que la crisis económica tocó sus puertas, ahora es que Nicola Porcella se ha podido levantar gracias al arrollador éxito que tuvo en La casa de los famosos México, sin embargo, el artista no ha podido disfrutar el dinero que ha percibido desde entonces por una poderosa razón.

“Estoy pagando muchas deudas que tenía en Perú, tengo deudas allá y vivo acá, tengo gastos dobles ahora y estoy tratando de quitar, estoy quitando todas las deudas y no me está quedando mucho para mí, pero a raíz que ya no tenga ninguna deuda ya empezar a construir algo. Eso es lo primero”, expresó Nicola en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

El llamado Novio de México aseguró que tiene planes de abrir un restaurante y poner su dinero en otras inversiones, aunque todavía no será posible. “Voy a invertir todo en Bienes Raíces. Esperemos no haya ‘vacas flacas’ de aquí a bastantes años y sigamos produciendo. Lo he dicho siempre, primero hasta no asegurar a mi familia yo no estoy tranquilo, entonces obviamente quiero comprarles departamentos, terrenos, asegurarlos a ellos, después ya yo podré disfrutar de lo que soy”.

Actualmente, el peruano graba la telenovela de Juan Osorio, El amor no tiene receta, obteniendo un personaje estelar, compartiendo créditos con Daniel Elbittar, Claudia Martín y Altair Jarabo.