Si eres fan de los superhéroes, no te puedes perder estas series y películas que llegan durante 2025: ¡entérate!

El 2025 promete ser un año emocionante para los amantes de los superhéroes, con una agenda cargada de estrenos tanto en la pantalla grande como en plataformas de streaming.

Aquí te contamos algunas de las mejores series y películas que no puedes perderte si disfrutas de las historias de acción , heroísmo y personajes icónicos del universo de cómics. ¡Prepárate para un año lleno de emociones y haz tu lista de estrenos imperdibles!

Thunderbolts

El equipo de antihéroes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) finalmente tendrá su gran debut en la pantalla grande. Liderados por figuras como Yelena Belova y Bucky Barnes, los Thunderbolts prometen ofrecer una historia cargada de acción, giros inesperados y una visión diferente de lo que significa ser un héroe.

Superman

DC Comics trae de regreso a uno de los personajes más queridos con una nueva película que busca renovar su legado. Bajo la dirección de James Gunn, este filme promete explorar las raíces de Clark Kent mientras equilibra su humanidad con su rol como el protector de la Tierra.

The Fantastic Four: First StepsMarvel Studios presenta a su primera familia de superhéroes en esta esperada película que marcará el inicio de su integración al UCM. Con Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm enfrentando su primera gran amenaza, este filme promete ser uno de los más destacados del año.

Las mejores series de superhéroes que se estrenarán en 2025

Daredevil: Born Again

Tras años de espera, Matt Murdock regresa con una nueva serie en Disney+. Con más episodios y una trama renovada, los fans del Diablo de Hell’s Kitchen podrán disfrutar de una narrativa que mezcla drama legal, acción intensa y desarrollo de personajes.

Eyes of Wakanda

Este spin-off de Black Panther profundizará en la rica cultura de Wakanda, explorando las historias de sus personajes secundarios y sus conexiones con el legado de T’Challa.

Wonder Man

Con un tono fresco y lleno de humor, Wonder Man se sumará al UCM con una serie que explorará el mundo de Hollywood a través de los ojos de un superhéroe en ascenso.