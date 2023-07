Productora de LCDLFM aterriza a Wendy Guevara: No brilla con luz propia

Productora de La Casa de los Famosos México causa polémica por declaraciones que hizo sobre Wendy Guevara.

En los últimos días, Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, ha dado mucho de qué hablar en redes por supuestamente proteger a Jorge Losa por sus “trampas para ser el líder de la semana” dentro del reality y de una supuesta lista que se filtró con el orden de eliminación de los integrantes de la casa.

Rosa María Noguerón no sólo desmintió los rumores del supuesto fraude que hay en LCDLFM, sino también le mandó un contundente mensaje a quienes han dicho que Wendy Guevara es el “alma de la casa” y que cuando ella se vaya, “el reality ya perderá interés” y ya no lo verán hasta el 13 de agosto, día de la gran final.

“Muchas gracias por estar ahí, gracias por no dejar de vernos, confíen. Como producción nos da lo mismo, quién gana, quién sale o quién entra, sólo queremos que lo disfruten”, dijo ante las cámaras Noguerón.

Sobre las constantes porras de fans y familiares que organizan afuera de La Casa más famosa de México, Noguerón comentó que “les pedimos que no vayan, que no influyan, entiendo que a veces la familia no lo puede evitar. Pero cada vez que van y les gritan algo, cambia el acontecer de la casa y la relación entre ellos, el estado de ánimo”.

“Somos muy afortunados de tener un personaje tan divertido como Wendy y pues no es La Casa de Wendy, es La Casa de los Famosos porque tenemos gente que vale oro, un Poncho de Nigris, una Raquel Bigorra, una Bárbara Torres, un Paul Stanley, todos tienen características únicas y sin ellos Wendy no estaría brillando lo que brilla”.