Michelle Rodríguez revela la experiencia bisexual que tuvo de adolescente en la serie ‘La flor más bella’

Michelle Rodríguez lanzó hace un par de meses una serie en Netflix llamada ‘La flor más bella’, basada en experiencias vividas durante su adolescencia, por lo que no temió en mostrar diversos episodios de su vida.

Bajo la producción de Michelle Rodríguez, ‘La flor más bella’ cuenta con la actuación estelar de Esmeralda Soto, quien da vida a “Mich”, una joven que vive en Xochimilco, al igual que Rodríguez durante su infancia, tratando de sobrevivir a la preparatoria.

En la serie, la protagonista tiene una experiencia bisexual, pues se enamora del chavo más popular de la prepa, pero también de la chica nueva que llega de provincia, dejando entrever que Michelle Rodríguez dudó de sus preferencias sexuales en plena adolescencia.

¿Michelle Rodríguez es bisexual?

En una entrevista con la revista ‘TimeOut’, Michelle Rodríguez habló sobre este suceso, aunque nunca reveló si de verdad llegó a sentir atracción por una persona de su mismo género.

“Vi muchas cosas que yo viví, obvio algunas fueron ficcionadas, pero que me regresan a pensar que yo he hecho esto, he vivido esto o me he comportado de tal manera. Eso es importante y poderoso a nivel personal. Y, por otro lado, aunque tengo mi privacidad yo trato de ser muy transparente con la gente que me sigue, de la que gusta de mi trabajo o las que me siguen en redes sociales y a la vez trato de ser congruente y la serie es tal cual eso”, dijo la querida actriz.

“La producción no rechaza géneros, ni preferencias, lo digo porque ‘Mich’ descubre que también las mujeres la pueden hacer suspirar y en lugar de convertirse en un drama fuerte es manejado de la manera más chistosa y encantadora, ¿Por qué plasmarlo de esta manera? En la vida nos encontramos con muchas cosas que nos hacen tropezar y no sólo por nuestra vulnerabilidad, sino por la sociedad, por lo que señala, se cuestiona y lo que deberíamos de ser”, agregó la integrante de ‘Me Caigo de Risa’.

Recordemos que Michelle Rodríguez siempre ha mantenido su vida privada en perfil bajo. La también cantante, compartió en un reciente encuentro con la prensa que cuando tenga pareja será la primera en contarlo; así que hasta el momento disfruta su soltería.