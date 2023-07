‘Me rompieron la cabeza': Primeras palabras de Paul Stanley tras salir de LCDLFM

“Me rompieron la cabeza. Salí tronadísimo, salgo muy vulnerable, estaba desesperado”, dijo Paul Stanley como primeras reflexiones tras ser el quinto eliminado, el primer hombre, de La casa de los famosos México.

“Ya no sabía, te juro, estaba desesperado. Ustedes nos ven y lo que está pasando allá dentro, yo siento que pasé 6 meses ahí adentro, es algo bien fuerte”, confesó a Galilea Montijo.

“Hice grandes amigos, estoy con un nudo en la garganta porque los extrañé a todos, no sé si extrañe a los de la casa, por un ratito...”.

Al hablar de lo que no hizo dentro de la casa, dijo: “Hay una razón grande por la cual no formé parte de los Infiernos. No quisiera meterme ni hablar de más. Pero hay veces que es mejor no confiar en las personas y no meterse en un lugar donde no vale la pena estar. No me voy a quemar, y prefiero nunca hacerle mal a la gente”.

“Los traicioneros están ahí, y es Sergio y Poncho, y mis compañeras lo pueden decir”, aseguró. “Siempre jugué leal y a mis convicciones y se los dejo de tarea a la gente que los sigue apoyando”.

“Van a seguir un poco los equipos pero ya sabemos que le van a dar a Apio, a Nicola, y Poncho y Sergio ya tienen su deal (negocio) y se están jalando a Emilio”, sentenció.

¿Qué les dijo a los habitantes desde el foro?

Como último mensaje a sus compañeros, soltó una bomba: “Ya estoy afuera compañeros. Y nada más me enseñaron varios videos. Invito a que sean autónomos y usen su voto para bien, piénsenlo muy bien. Y quiero dejar claro una cosa a Sergio y Poncho, el pinche traicionero, así como lo dijeron, no fui yo, que no se les olvide... Nos vemos en el hotel, se van a quedar un día, a ver si les recuerda algo”.

Poncho y Sergio se quedaron pensando sobre sus palabras, y respondieron: “Paul se fue al cielo y nos dijo no me gustan sus formas, y a fin de cuentas se quedó acá jugando, se puso al pecho las balas. Cada vez que iba para allá era considerado Team Infierno”.

“El traicionero fue él, porque se fue del cuarto y se metió al cielo y comenzó a defenderlo”, dijo Poncho. “A Paul no se le estaba tocando, aunque durmiera en el cuarto Cielo”, añadió Sergio Mayer.