Deportaron a una pareja que vivió por 35 años en Estados Unidos y tiene 3 hijas: la desgarradora historia

Una familia la está pasando fatal . Tras vivir 35 años en Estados unidos y formar una familia con sus 3 hijas, una pareja colombiana fue deportada, enfrentándose a una separación forzada y a la incertidumbre de empezar de nuevo en un país que dejaron hace décadas. Su historia se ha hecho viral, generando conmoción por las deportaciones.

¿Qué pasó con la familia deportada de Estados Unidos?

Una de las hijas de Gladys y Nelson González, los afectados , contó su historia en la página GoFundMe . Allí, relató cómo fue que las autoridades los deportaron de manera “injusta”, pese a que todas sus hijas nacieron en territorio estadounidense.

“Están siendo tratados como criminales (...) Nunca han infringido la ley, nunca han faltado a una cita, y este repentino suceso nos ha dejado en estado de shock”.

Según Stephanie, sus padres acudieron a su cita de control rutinario el pasado viernes 21 de febrero, y aunque parecían que todo saldría bien, las autoridades los arrestaron y los deportaron a Colombia, su país de origen.

La familia fue separada tras esta inesperada deportación en Estados Unidos. (Especial)

La hija de la pareja aclaró que ellos “son personas amables y desinteresadas que siempre han antepuesto a los demás”, pero ahora necesitan ayuda para apoyarlos mientras reconstruyen su vida.

Luego, en un correo enviado a CNN, Stephanie y una abogada explicaron que Gladys y Nelson no tenían autorización por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de vivir en Estados Unidos, y aunque se les concedió el permiso de solicitar el asilo, no lo habían conseguido. Desde el año 2000, el tribunal determinó que no podían quedarse en el país; aun así, lo siguieron intentando en distintos juicios.

Gladys y Nelson González podrían no regresar a Estados Unidos por 10 años. (Especial)

En ese contexto, la pareja no podrá volver a Estados Unidos por “el castigo de 10 años” que se les da en este tipo de casos.

¿Cómo saber si han deportado a una persona de Estados Unidos?

Si piensas que un familiar o amigo fue detenido por el ICE en Estados Unidos, es posible consultar información sobre si existe o no el arresto y ubicar el lugar donde se encuentra.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos , se puede buscar a una persona detenida con la herramienta de localizador de detenidos en el siguiente enlace: https://locator.ice.gov/odls/#/search

Allí se podrá escribir los datos personales y encontrar resultados.

También se puede contactar con la Oficina de Detención de Deportación del estado, donde le darán información al respecto.

