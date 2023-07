‘Sé que soy sexy': Maribel Guardia cumple 64 años y recuerda desde cuándo le dicen ‘vieja’

Maribel Guardia cumple 64 años. La actriz, conductora, cantante y modelo supera en estos momentos la tragedia que significó la muerte de su hijo Julián Figueroa pero la fecha de su cumpleaños no ha pasado desapercibida para sus seguidores, para quienes la belleza de Maribel es siempre motivo de alabanza.

Guardia, además, siempre se ha mostrado orgullosa de la manera en la que ha manejado su imagen de sensualidad pero al mismo tiempo ha participado en proyectos infantiles. En una entrevista con TVyNovelas en diciembre de 2022, explicaba lo que eso significa para su carrera y su proyección artística.

¿Te molesta que te persiga la imagen de mujer sexy?

No me molesta; sé que es una imagen que he tenido en los palenques, que siempre me visto sensual; al contrario, yo agradezco que el público me vea sexy y además, también como un referente de cómo mantenerte bien con el paso de los años

¿Cómo explicas que incluso las mujeres te admiran?

Porque en las telenovelas no he salido sensual, procuré trabajar en telenovelas infantiles y entonces creo que soy como la sexy de de familiar. Lo que me gusta de mi imagen es que las señoras me quieren y me admiran a pesar de que salgo sexy.

Hay obras en las que participas, como “El Tenorio cómico”, en el que eres una mujer entre un montón de hombres y además todos muy buenos en el albur ¿cómo lidias con ellos?

Todos son muy lindos conmigo, muy profesionales. A veces sí me cuesta un poco de trabajo entender sus bromas pero es muy divertido estar con ellos. Hemos estado de gira y siempre me han mostrado respeto y cariño.

¿Cómo explicas la fascinación que siente tus fans?

Yo siempre he creído que la belleza no tiene que ver con la edad, sino que es una actitud. Imagínense que a mí me dijeron a los 30 años que era vieja… y ahora ya tengo 64 años y aquí estoy”.