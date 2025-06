Reconocido cantante internacional reveló el doloroso episodio que casi lo lleva a quitarse la vida

Wisin, una de las figuras más influyentes del reguetón latino, abrió su corazón en una entrevista exclusiva y compartió detalles desconocidos sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. El artista puertorriqueño, exintegrante del icónico dúo Wisin y Yandel, recordó la pérdida de su hija recién nacida y confesó: “Pensé en quitarme la vida”.

El ataque de la oscuridad

Durante una íntima charla con Rodner Figueroa, Wisin recordó uno de los momentos más desgarradores de su vida: el instante en que le confirmaron que su hija Victoria no iba a sobrevivir. “Recuerdo haber grabado La Banda, un programa de televisión. Estaba al lado de Mario Don y Laura Pausini, fingiendo felicidad. Pero me sentí destrozado por dentro porque recibí la noticia mientras grababa”, relató.

Ese golpe lo sumió en una oscuridad emocional tan profunda que llegó a pensar en quitarse la vida. “Sé que hay mucha gente que está tomando decisiones incorrectas o que han pensado hasta en quitarse la vida. Yo, en un momento dado, lo pensé con lo de Victoria”, confesó.

El artista urbano describió los pensamientos que lo invadieron en esos días. “Llegan esos pensamientos negativos a tu mente de: pasó por decisiones tuyas, el que debe morirse eres tú. Todo eso llega. El ataque más grande y más nuclear que existe es el ataque de la oscuridad a la mente de una persona que está débil emocionalmente, porque vas a tomar decisiones que van en contra de ti y de los tuyos”, reconoció.

La decisión de Yomaira y una muestra de fe

Victoria fue diagnosticada con trisomía 13, una condición genética severa e incurable. Los médicos le advirtieron a su esposa, Yomaira, que existía riesgo de sepsis si continuaba con el embarazo.

Wisin junto a su esposa, Yomaira Ortiz, a quien definió como “valiente y fundamental” en uno de los momentos más duros de su vida.

Frente a esa noticia devastadora, Wisin decidió hablar con ella. “Le di la opción de qué quieres hacer, ¿quieres abortar o quieres tenerlo? Me dijo: ‘lo voy a tener. No voy a abortar y creo en Dios. Lo que Dios quiere que suceda es lo que voy a enfrentar’”, recordó.

Para el cantante, esa decisión fue una muestra de coraje y amor incondicional. “Esa fue una prueba más de lo valiosa que fue mi esposa a mi lado. Porque ella me pudo decir que me llevara al hospital mañana para un aborto y se acabó. Pero me dijo: voy a tomar mi cruz y la voy a caminar. Si quieres caminar conmigo, hazlo. Si no, te respeto”, aseguró.

Treinta días de amor y un mensaje a los que sufren

Contra todo pronóstico, Victoria nació y vivió poco más de un mes. “Vivió unos treinta días después de dar a luz. Y esos treinta y tantos días que vivió, lo entendí. Que no importaba si se trataba de la vida de Victoria o de Yomaira, el proceso me acompañaba. Esa situación me ayudaba”, expresó.

A Wisin le costó reponerse tras la muerte de su hija Victoria, una pérdida que marcó un antes y un después en su vida personal y familiar.

Wisin relató también el duro momento de explicarle a su hija mayor, Yelena, que su hermanita no volvería a casa. “Fue duro. Porque no fue solo la pérdida de una hija, sino tener que lidiar con Yelena, explicándole que su hermana pequeña no iba a estar allí. Una madre que tenía nueve meses, una hija que tenía ropa, que tenía una habitación preparada, y tener que irse con las cenizas y no con su hija en brazos”, compartió.

Hasta hoy, el artista conserva las cenizas de Victoria. “Todavía conservo las cenizas. Para mí fue muy duro. Pero aprendí que cuando Dios quiere tu atención, la tendrá por buenos o por malos medios”, concluyó.