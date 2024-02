Dónde ver el show del medio tiempo del Super Bowl 2024 desde México: TV y streaming

Usher ya había participado en el medio tiempo del Super Bowl como invitado; ahora, regresa como artista principal.

El Super Bowl 2024 será, sin duda, uno de los eventos deportivos más vistos de este año. La esperada revancha entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs promete dejarnos grandes jugadas en el campo. Pero, seamos sinceros, lo que muchos están esperando es el show del medio tiempo. Este año, Usher será el encargado de liderar con un recopilatorio de sus grandes éxitos.

¿Qué artistas cantarán en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024, además de Usher?

Además de Usher, quien ya participó como artista invitado en el show del medio tiempo del Super Bowl 2011, el concierto contará con la aparición de Bob Esponja, presentando su icónico Tazón de Burbujas que todos recordamos de la caricatura.

En una conferencia de prensa ofrecida este jueves, Usher reveló que varios artistas con los que ha colaborado se unirán a él en el escenario, aunque no dio detalles sobre quiénes serán.

Entre sus colaboradores se encuentran grandes nombres del R&B como Loon, Young Jeezy, Jadakiss, Nicki Minaj, Rick Ross, Beyoncé y Will.i.am, por mencionar algunos. ¿Podrán regalarnos una de las mejores presentaciones del Super Bowl?

Usher's leather trench coat at his Super Bowl press conference 😲🔥 pic.twitter.com/o0Z1am60RF — Yahoo Sports (@YahooSports) February 8, 2024

Antes del gran partido de fútbol americano, otros artistas también harán presencia para entonar el himno nacional y otras canciones protocolarias.

Reba McEntire será la encargada del himno; Post Malone interpretará ‘America the Beautiful’ y Andra Day cantará ‘Lift Every Voice and Sing’.

¿A qué hora empieza el medio tiempo del Super Bowl 2024?

El partido del Super Bowl 2024 comenzará alrededor de las 5:30 pm (hora del centro de México). Sin embargo, es probable que el concierto del medio tiempo se transmita alrededor de las 7:00 pm, después de los dos primeros cuartos del partido.

Es importante mencionar que la primera parte puede extenderse dependiendo del desarrollo del juego.

100 DAYS UNTIL SUPER BOWL LVIII IN LAS VEGAS! #SBLVIII pic.twitter.com/zPnWgJa2nq — NFL (@NFL) November 3, 2023

¿Dónde ver el show del medio tiempo del Super Bowl 2024?

Como cada año, el show del medio tiempo del Super Bowl 2024 se podrá disfrutar desde México sin problemas gracias a las transmisiones de Televisa y Azteca. También será posible verlo a través de cable y streaming en los siguientes canales:



Canal 5

Azteca 7

ESPN

Fox Sports

Star Plus

NFL Game Pass

Super Bowl Experience (solo en CDMX)

¿Cuánto dura el Super Bowl 2024?

El Super Bowl tiene una duración aproximada de 3 horas, incluyendo la presentación del medio tiempo, que se extiende por apenas 15 minutos.

Recuerda que habrá varias películas que presentarán sus esperados tráilers.

