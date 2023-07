Julio Iglesias al desnud0: fue rival de amores ¡de Andrés García!

Es una leyenda viva, de eso no hay duda. Se va el mes de mayo para la llegada de junio y julio, y con este mes un torbellino de memes ha hecho que la generación Z abrace a un ícono de la música hispana como lo es Julio Iglesias.

Dueño y amo de las ventas como nadie, Julio Iglesias tiene el único récord Guinness de ser el cantante en lengua española con más millones de discos vendidos alrededor del mundo y en más idiomas que ningún otro artista. Detrás de esa gran imagen mediáticamente conocida y popular, hay una personalidad poco conocida e inimaginable. ¿Qué esconde el caballero de la balada debajo de ese traje perfectamente planchado y a su medida? ¿Qué hay oculto en esa mítica voz inmortalizada en más de dos decenas de discos?

El escritor Javier Léon Herrera y el periodista Juan Manuel Navarro, genios responsables de éxitos literarios como Luis Miguel: la historia, Adiós eterno de Juan Gabriel y El consentido de Dios, de Andrés García, desnudan en 458 páginas el lado más humano de Iglesias en el libro titulado: Nuestro Julio, la historia de un amor como no hay otra igual.

“Es un proyecto que nace a las puertas de la pandemia, cuando estaba preparando los libros de Hombres G y el último de Luis Miguel, pero debido a esta crisis sanitaria tuve que modificar el calendario un poco. Recuerdo que viajé a Los Ángeles y ahí conocí, gracias a Juan Manuel, a Teresita Ávila, una mujer que estuvo muy relacionada con Julio Iglesias porque, por más de 20 años, le coordinó todo el tema de los fans en Estados Unidos. Más allá de eso, tuvo una gran amistad con él y ella misma nos propuso este proyecto (…), contó a TVyNovelas Javier León.

Julio Iglesias es una leyenda viva. Instagram

“Teresita se convirtió en un brazo derecho para Julio Iglesias; hasta hoy ellos siguen en comunicación a través de WhatsApp y se tienen un agradecimiento mutuo muy importante”, agregó Juan Manuel sobre esta mujer, exiliada cubana, a quien el cantante ayudó, como lo hizo con muchos cubanos más, a quienes les consiguió la visa para que salieran del país y se refugiaran en California. Javier confiesa sentir profunda admiración por el cantante español, y el hecho de que él haya dado el visto bueno al libro es una gran ventaja al momento de plasmar la narrativa: “Cuando me dijeron que ya estaba preautorizado por él, comenzamos a idear el trabajo y le dimos forma a esta historia que me demoró como un año escribir”, señaló.

“ÉL MISMO PIDIÓ QUE NO NOS CALLÁRAMOS NADA DE SUS MUJERES”

Sin hacer spoiler, el investigador detalló qué podrán descubrir los lectores a través de las páginas de esta publicación: “Se detalla con muchas experiencias y vivencias lo inimaginable que es que un cantante de este nivel -que figura entre los seis artistas que más discos ha vendido en todo los tiempos- haya hecho actos de humildad, que les haya dedicado tanto tiempo generoso y desinteresado a una serie de personas que sienten admiración por él, y que a raíz de eso se desarrollaron relaciones de amor fraternal. Eso es lo que más me llamó la atención, es algo que la gente no conoce… Yo que he estado ligado a muchos artistas, doy certeza que no es habitual que un artista dedique tanto tiempo y de tanta calidad”, dijo Javier León.

Hace énfasis en la humanidad con la que Julio Iglesias trataba a sus fieles seguidores, pero también habla de un punto inevitable sobre él: su gusto por las mujeres: “Es imposible abordar su vida sin tocar este dato tan conocido. Cuando él autorizó el libro hasta instaba a que se contara todo de sus mujeres, dijo que no nos calláramos nada, y a quien le interesa esta parte de él, se va a divertir mucho en el libro”.

El escritor nos compartió una anécdota peculiar: entre Andrés García y Julio Iglesias siempre hubo una especie de ‘pique’ sobre quién era el más galán y el que más mujeres tenía.

Andrés García. TVyNovelas

“Andrés decía que era muy mujeriego, Julio también. Otro es Luis Miguel; recuerdo que una vez, entrevistándolo para uno de sus discos, le comenté: ‘Dice Julio Iglesias que es el artista que más mujeres ha tenido, y Andrés García también’, y Luis Miguel, riéndose, me dijo: ‘¡Yo he tenido más mujeres que Andrés y Julio juntos!’”, nos compartió Juan Manuel.

El periodista resaltó que Julio era un eterno enamorado de la belleza de la mujer, un fanático empedernido y que jamás lo ha negado: “Él se jacta de que tuvo más de tres mil mujeres y no es un mito, tuvo miles de amantes. En el libro se cuenta con respeto, no con morbo, como el cantante vivió sus amores, porque él viajaba alrededor del mundo”.

Sobre la vida familiar del astro español, Javier León aseguró que no tiene conflictos con sus hijos. “Yo no creo que él esté o haya estado distanciado de sus hijos en el sentido afectivo; otra cosa es que los hijos crecen y puede existir distancia física, pero desde el punto afectivo nunca ha habido un distanciamiento como tal. Lo único que se cuenta en el libro, porque está basado en el propio testimonio de Julio, es que en su primer matrimonio fue mejor hijo que padre, porque cuando él se divorcia de Isabel Preysler, sus hijos se van a vivir con él a Miami y él estaba en plena efervescencia, pero no hubo un alejamiento como tal. Lo que sí es cierto es que, por el desarrollo de su carrera y esas exigencias de agenda de un personaje como él, lógicamente no tenía tanto tiempo para sí mismo y las personas que lo rodeaban”.

Sobre la posibilidad de que el libro sirva para recrear una serie o un documental, Juan Manuel Navarro asegura que hay mucho potencial y es una posibilidad. “Sería interesante plasmar en pantalla estas anécdotas tan maravillosas que narra Teresita. El mismo Julio le dio toda la libertad para contar la verdad de todas las vivencias que ella tuvo con él”.