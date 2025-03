Madonna amó “Emilia Pérez” y Karla Sofía Gascón le dedica este mensaje

Tras la entrega de los premios Oscar, Madonna y su manager, Guy Oseary, acostumbran a invitar a los famosos a su fiesta privada en la que están prohibidos los celulares.

A esa fiesta acudió parte del elenco y el director de “Emilia Pérez”, la controversial cinta que ganó como Mejor película extranjera en la edición 97 y que le valió a la española Karla Sofía Gascón ser nominada como Mejor Actriz, la primera mujer trans con esta hazaña.

Pero en redes sociales, sobre todo en México, criticaron que Madonna se deshizo en elogios por el filme: "¡Lo más destacado para mí fue estar sentado al lado de Jacques Audiard, el director de Emilia Pérez, mi película favorita de este año!”.

Semanas atrás, Karla Sofía ya había dicho que Madonna la llenó de halagos, pero pocos le creyeron. Sin embargo, en su cuenta de Instagram refrendó este apoyo mutuo, y le dedicó un mensaje a la reina del pop:

“Madonna, quiero agradecerte por el amor que me has mostrado, por tu invitación a la fiesta que ofreciste después de los Oscars y por tus palabras de amor y fuerza. Te amo”.

“También quiero tomar la oportunidad para agradecer a mis compañeros de Hollywood que expresaron su apoyo y admiración en esa noche, tanto en la gala, como en la fiesta”.

Madonna y Karla Sofía Gascón Instagram

Cabe recordar que el amor de Madonna por “Emilia Pérez” no es nuevo, pues en 2024, cuando la vio, pudo conocer al elenco y al director.

Karla Sofía compartió una imagen, y también le dedicó un mensaje:

“Cuando entré a la sala me abrazaste tan conmovida que me partiste el corazón, no me gusta ver a la gente llorar, y con esta película no paro. Me guardo en el alma este especial momento y las fotografías tan hermosas que nos hicieron juntas, que espero pronto vean la luz. Mucho éxito y amor”.