La escalofriante coincidencia entre la muerte de Matthew Perry y Julia Roberts

Matthew Perry y Julia Roberts, la asombrosa coincidencia que los unirá por siempre

La muerte del actor Mathew Perry conmocionó al mundo del espectáculo en Hollywood, pues el actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el sábado pasado.

Han pasado tan sólo dos días y han salido a la luz varios detalles del fallecimiento del actor reconocido por su personaje de “Chandler Bing” en la exitosa serie estadounidense de los 90’s, ‘Friends’.

Ahora, se habla de una escalofriante coincidencia entre la muerte de Matthew Perry y Julia Roberts, quien fue su novia en 1996 cuando ambos disfrutaban las mieles del éxito.

Acabo de caer en la cuenta, y me ha terminado de destrozar, que Matthew ha fallecido el mismo día del cumple de Julia Roberts, la que fue su novia en 1996.



Él le envió tres docenas de rosas rojas tras su cameo en "Friends" y salieron medio año. En sus memorias confesó haberla…

El usuario de X (antes Twitter) @davidcinema97, publicó: “Acabo de caer en la cuenta, y me ha terminado de destrozar, que Matthew ha fallecido el mismo día del cumple de Julia Roberts, la que fue su novia en 1996”, escribió el chico.

Incluso, el usuario de X compartió que, “él le envió tres docenas de rosas rojas tras su cameo en ‘Friends’ y salieron medio año. En sus memorias confesó haberla dejado, como a todas sus novias, por no sentirse a la altura y por el temor a que le dejase por estar muy necesitado”.

¿Por qué Matthew Perry terminó con Julia Roberts?

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo... Así que en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts”, reveló Matthew Perry en su biografía, ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’.

“Rompo con todas porque tengo un miedo mortal de que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado, y que romperán conmigo y entonces eso me aniquilará, porque tendré que tomar drogas y eso me matará", aseguró el actor.

¿Matthew Perry predijo su muerte?

En el octavo episodio de la novena temporada de ‘Friends’, “Chandler Bing” se encuentra en su departamento junto a “Rachel”, su hermana, “Amy”, “Ross”, “Phoebe” y “Joey”. Su esposa, “Mónica”, dejó su vajilla elegante de porcelana sobre una silla y les pidió a todos que tuvieran mucho cuidado.

Pero “Chandler” terminó rompiendo todas las piezas en un intento de ir a cambiar a la pequeña “Emma” y en ese momento, el actor dijo: “Supongo que seré el primero en morir”, frase que se ha hecho viral por la lamentable pérdida del histrión.