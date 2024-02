Así fue el bochorno que Sasha Montenegro vivió en un teatro por uno de los asistentes: ¡la quiso solo para él!

La belleza de Sasha Montenegro le permitió tener éxito tanto en el cine como en la televisión de México; sin embargo, también le acarreó problemas y momentos vergonzosos como el que aquí te contamos.

A raíz del lamentable deceso de Sasha Montenegro , ocurrido este 14 de febrero, los internautas se dieron a la tarea de recordar las controvertidas películas en donde la actriz participó, así como algunas de sus mejores entrevistas en donde la vedette narró algunos episodios curiosos de su vida.

Durante su juventud la actriz, cuyo nombre real era Aleksandra Aćimović Popović, despertó una obsesión tal en el público masculino que llegaron a desatarse auténticas trifulcas en los lugares donde ella se presentaba: se destaca en especial un curioso episodio que ella narró hace algunos años y aquí en TVyNovelas rememoramos.

EL DÍA QUE UN HOMBRE QUISO “COMPRAR” A SASHA MONTENEGRO EN UN TEATRO

Fue durante una charla con Gustavo Adolfo Infante que Sasha Montenegro relató un incómodo episodio de acoso que sucedió luego de que ella se presentara en un teatro como parte de su trabajo y se bajara del escenario para interactuar con el público:

“Uno empezó a decir ‘te espero a la salida, ¿cuánto cobras?’ ”

“Decían que te rifaban en los palenques. Yo nunca me he enterado de que hayan rifado a nadie”, señaló en esa ocasión la actriz: “Me acuerdo que una vez cerramos el espectáculo y sacábamos señoras a bailar y hacíamos como un final de fiesta”.

Sin embargo, uno de los asistentes llegó a obsesionarse a tal grado con ella, que le ofreció una propuesta indignante, lo cual la molestó bastante:

“Uno empezó a decir ‘te espero a la salida, ¿cuánto cobras?’. Paré el show y dije ‘este señor me está diciendo que me espera a la salida y cuánto cobro, yo le quiero decir al señor que pagar un boleto no le significa insultar a la gente que estamos trabajando, yo le suplico a la empresa que le devuelvan el dinero al señor y que lo saquen de aquí' ”, recordó la vedette.

“Resulta que el señor estaba con su esposa, lo empezó a atacar a los bolsazos”

Lo gracioso, continuó Sasha Montenegro , fue que el sujeto estaba acompañado por su esposa, por lo que los golpes y el escándalo no tardaron en aparecer:

“Resulta que el señor estaba con su esposa, lo empezó a atacar a los bolsazos, la gente le empezó tirar los limones y todo lo que encontraron, y fue muy divertido el final de fiesta del show”, concluyó la actriz.