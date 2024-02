Así lucía Sasha Montenegro de joven: las sexys fotografías que enamoraron a México

Aleksandra Aćimović Popović, el nombre verdadero de esta mujer italiana que se nacionalizó como mexicana, llegó a México a los 23 años y de inmediato conquistó al público con su deslumbrante belleza.

La actriz debutó en el cine mexicano con la cinta Hijazo de mi vidaza, pero no fue sino hasta Un sueño de amor que Sasha Montenegro se catapultó a la fama en México, quien cayó rendido ante su impactante figura que sigue sorprendiendo a miles de personas: estas son algunas fotos de su juventud.

ASÍ LUCÍA SASHA MONTENEGRO DE JOVEN: DE ACTUAR CON “EL SANTO” AL CINE DE FICHERAS

En 1969, Sasha Montenegro viajó de Italia a Estados Unidos para estudiar inglés, sin imaginarse que una parada en México durante su largo viaje le cambiaría la vida.

De acuerdo con lo narrado por la actriz y vedette, ella decidió llegar a tierras aztecas para disfrutar de unos días de vacaciones; una visita a los Estudios Churubusco impactó profundamente a los directivos, quienes no dudaron en hacerle una atractiva propuesta que ella no pudo rechazar, a pesar de que entre sus planes nunca estuvo el ser actriz.

“Cuando me ofrecieron la primera película, cuando me dijeron lo que me iban a pagar, pues me encantó, yo estaba pobre”, recordó Sasha Montenegro durante una entrevista con el periodista Ricardo Rocha.

