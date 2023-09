Yolanda Ciani y Humberto Romero: un romance prohibido que perduró más allá de las críticas

Ciani, originaria de Chihuahua, comenzó a trabajar en los años 50 y a partir de ahí logró forjar una sólida carrera en el mundo de la actuación, participando en más de cincuenta películas y veinte telenovelas en total; entre sus trabajos más recordados están las cintas “Santo en el hotel de la muerte” y “Santo contra el rey del crimen”, así como las novelas “Corazón indomable”, “Alborada”, “Barrera de amor”, “Ángela”, “Así son ellas” y “Dos hogares”.

Además de su impecable carrera como actriz, Ángela Ciani forjó uno de los matrimonios más sólidos en la farándula con el político Humberto Romero Pérez, con quien vivió un auténtico “amor de telenovela” que debió atravesar por varios obstáculos antes de verse realizado.

En varias entrevistas exclusivas con TVyNovelas, Ángela Ciani tuvo la oportunidad de contarnos sobre su matrimonio con Humberto Romero y cómo fue que se conocieron: conoce su historia de amor.

LOS PRIMEROS NOVIOS DE YOLANDA CIANI

Durante su juventud, Yolanda Ciani fue poseedora de una gran belleza y un carisma sin igual, lo que le permitió tener novios desde una corta edad: “Tuve muchos novios, muchísimos, pero a escondidas de mi papá. Vivía en la colonia Industrial y eran de esa zona, nada de actores”, rememoró la actriz para TVyNovelas, llegando a recordar incluso que salió con un sobrino de Pedro Infante :

“Tuve un novio llamado Fausto López Infante y le tenía un gran cariño, aunque no lo amaba; cuando me ofreció matrimonio, le dije que no. Es sobrino de Pedro Infante”, declaró la actriz, quien incluso llegó a conocer al "Ídolo de la Canción”.

“Ahí conocí a Pedro, quien me tomó la mejilla y le dijo a su sobrino: ‘¡Qué chula escuincla trae, mi’jo!’; no me lavé el cachete en 15 días”, rememoró entre risas.

YOLANDA CIANI Y SU HISTORIA DE AMOR PROHIBIDO QUE DURÓ CASI 40 AÑOS

El amor verdadero llegó a la vida de Yolanda Ciani a principios de los 70, encarnado en el político Humberto Romero Pérez; esto le generó críticas porque él estaba casado, “pero el amor fue más grande para luchar. Después obtuvo el divorcio y nació mi único hijo, Luis Alberto. Nos casamos cuando la esposa murió”, recordó la actriz para TVyNovelas.

“El amor fue más grande para luchar y nunca me he arrepentido de haber estado con él”

El matrimonio duró 37 años, hasta la muerte de él en 2009. “El amor fue más grande para luchar y nunca me he arrepentido de haber estado con él. Algunas veces llegué a pensar que me tirarían en el ring, pero antes de 10 me levantaba”, aseguró Ciani.

Humberto Romero estaba casado cuando conoció a Yolanda Ciani, pero eso no fue obstáculo para su historia de amor. REDACCIÓN TVYNOVELAS

“La exesposa siempre fue muy respetuosa, al igual que yo. Cuando ella murió fue que nos casamos. De hecho, al final de la vida de mi esposo llamé a mi hijo para que estuviéramos con él, y después le hablé a sus otros hijos”, rememoró la actriz, quien una vez que se casó con Humberto Romero no se separó de él jamás.