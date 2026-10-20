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Yahir confiesa que La Casa los transformó: “Me di cuenta que me estaba distrayendo demasiado en el camino”

El sexto lugar de la LCDLF México es considerado por muchos el verdadero ganador; en las redes sociales lo aman y él nos comparte lo más importante que aprendió del encierro.

Octubre 20, 2026 • 
Nayib Canaán
yahir.jpg

Yahir

Captura LCDF

El triunfo no siempre se mide con un maletín en las manos. Para Yahir, el respaldo de quienes lo acompañaron durante su paso por La casa de los famosos México se convirtió en una de las mayores recompensas de una experiencia que lo puso a prueba durante 68 días. Aunque no salió como ganador, el cantante se ganó el cariño de una parte del público que todavía lo recuerda como uno de

los participantes que merecían llegar más lejos. En redes sociales, el apodo de “rey sin corona” resume esa percepción: para muchos seguidores, su paso por el reality tuvo el peso de una victoria, aun sin ocupar el primer lugar. Durante una entrevista con TVyNovelas, el cantante sonorense habló de ese reconocimiento, de lo que descubrió durante el encierro y de los cambios que quiere llevar a su vida cotidiana.

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“ME ESTABA DISTRAYENDO EN EL CAMINO”

“La verdad es que salí muy bien, muy contento con todo lo que pasó en el proyecto y lo que mencionas”, dijo al escuchar que se encontraba entre los favoritos del público. También se mostró agradecido por el apoyo recibido después de compartir La casa con otros participantes durante tantas semanas.

Más allá de las encuestas y de las opiniones que circularon durante el programa, la experiencia le dejó una reflexión personal que va mucho más allá de la competencia. El artista que alcanzó la fama durante su paso por La academia, de TV Azteca, reconoce que necesitaba detenerse a mirar con mayor atención aquello que, por las exigencias de la vida diaria, había comenzado a dejar en segundo plano.

“Pues yo siento que seguir manteniendo firme los valores, valorar más el tiempo también, el aquí y ahora con la familia, los buenos momentos en los que muchas veces nos alejamos nosotros mismos estando en el celular o con otro tipo de distractor”, explicó. La convivencia bajo el mismo techo, sin las distracciones habituales, le permitió observar sus propios hábitos.

Yahir no habla de una transformación pasajera, sino de una nueva manera de entender las prioridades y de aprovechar el tiempo con las personas que quiere. “Para mí, eso que viví ahí adentro ha cambiado totalmente la perspectiva de cómo quiero vivir ahora mi vida con los míos y los grandes momentos con todos ellos, con mis amigos, mi carrera, mi trabajo. Me di cuenta que me estaba distrayendo demasiado en el camino”, confesó.

Su actitud dentro de La casa fue otro de los aspectos que llamaron la atención. En una competencia donde las diferencias, las discusiones y las tensiones pueden escalar rápidamente, el cantante procuró no engancharse en los conflictos y conservar la tranquilidad.

Sin embargo, esa forma de reaccionar no surgió de la nada: es resultado de un trabajo personal que lleva tiempo realizando.

“Yo siempre he tenido coaches. Yo he tenido varios coaches de todo, terapias, psicología, ejercicios... muchas terapias. Para mí ha sido muy importante siempre mantener la cabeza estable, mis emociones, el corazón, y no engancharme, ¿no?”, compartió. Yahir reconoce que cuidar su equilibrio emocional es parte de su vida, no una estrategia diseñada para quedar bien frente a las cámaras. Su intención es disfrutar los proyectos sin perder de vista quién es ni permitir que cada diferencia se convierta en una batalla.“Entonces, trato de ser tranquilo, trato de ser pacífico, trato de disfrutar la vida, dar lo mejor que pueda en cada uno de los proyectos”, añadió. Esa postura también se reflejó en una de las controversias relacionadas con la convivencia: la comida.

En distintas temporadas del reality, la distribución de los alimentos ha provocado discusiones entre los habitantes. Yahir sabía que el tema podía convertirse en un motivo de enfrentamiento y prefirió evitar que la situación creciera. “No, hombre, no, soy muy disciplinado con la alimentación, pero con el tema de estar cuidando la comida ecológicamente. Era un encierro y como lo dije, vi en otras temporadas que la gente estaba discutiendo por un mango o por un huevo, ¿no? Entonces, yo no quise que pasara eso en esta temporada”, explicó.

Su respuesta muestra una de las decisiones que tomó durante el encierro: no convertir cada desacuerdo en un conflicto. En una dinámica donde la convivencia constante puede desgastar incluso las relaciones más sencillas, mantener la calma también implica elegir qué discusiones vale la pena tener.

“VIENEN COSAS MUY INTERESANTES”

El encierro no significa una pausa definitiva para sus planes profesionales. Yahir adelantó que tiene proyectos musicales en preparación y que espera seguir trabajando con colegas y amigos. Aunque no dio nombres ni fechas específicas durante la conversación, dejó claro que la música continuará ocupando un lugar central en su agenda. “Tenemos cosas muy padres con diferentes amigos, colegas, canciones, disco, rolas, gira, vienen cosas muy padres, muy interesantes”, adelantó.

Su paso por La casa de los famosos México terminó, pero el interés del público por su participación y el reconocimiento que recibió forman parte de una etapa que ahora mira desde otra perspectiva.

Entre el cariño de sus seguidores, las lecciones de convivencia y las ganas de volver a los escenarios, Yahir se queda con algo que considera más importante que cualquier resultado: recuperar la atención para disfrutar a los suyos y vivir con mayor conciencia cada momento.

Yahir La Casa de los Famosos México
Nayib Canaán
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