¿Wendy Guevara estará en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’? La llamativa respuesta de la influencer

¿Podría realmente regresar al reality show? Esto es lo que dijo Wendy Guevara sobre su retorno a ‘LCDLF’ México

Wendy Guevara ganó en la temporada de 2023 de ‘La Casa de los Famosos México’, catapultando su carrera al éxito al coronarse como la favorita del público, sobre sus compañeros Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio. Ahora, entre tantos rumores de una posible nueva temporada del reality show, la influencer ha hecho una declaración tentadora para sus fans. ¿Regresa para la nueva temporada?

Fue en una entrevista en el programa ‘La Saga’ con Maca Carriedo donde respondió si estará o no en la nueva temporada del reality. “Hay ‘Casa de los Famosos México’, pero no sé si yo vaya a estar (...) ojalá esté en la próxima temporada, porque me encantaría ir a enseñarles a todos cómo se hacen las cosas”, declaró Wendy, provocando emoción entre el público.

Pero antes de ello, la personalidad de Internet se prepara para otros proyectos que vienen en camino, como la segunda temporada de ‘Wendy, perdida pero famosa’ en Vix.

Filtraron la lista de los posibles participantes de la nueva temporada de ‘LCDLF’ México

La posible participación de ‘La Perdida’ no es lo único de lo que se habla con respecto al reality. Hace unos días, comenzaron a circular en redes sociales los posibles nombres de famosos que estarían en la segunda temporada de ‘LCDLF’ México.

La supuesta lista es:

Ninel Conde. Arath de la Torre. Lorena Herrera. Agus Fernández. Daniela Parra. Paola Suárez. Romina Marcos. Aldo de Nigris Jr. Michell Vieth. Mauricio Mancera. Macky González. Mariana Botas. Adrian di Monte. Bellakath.

¿Adal Ramones será conductor de ‘La Casa de los Famosos México’?

Asimismo, el nombre de Adal Ramones se ha colado entre los chismes. Supuestamente, él sería el conductor que reemplaza a Galilea Montijo para la nueva temporada.

No obstante, esta última afirmación fue desmentida por el propio conductor de ‘Otro Rollo’ cuando lo abordaron periodistas afuera de Televisa San Ángel, tras su regreso al canal: “Siguiente pregunta… No, la verdad no lo veo (el programa)”, dijo frente a los micrófonos.

Explicó que los productores “lo conocen tan bien” que nunca le ofrecerían el espacio para conducirlo, pues a él le gusta más la comedia.

¿A quién te gustaría ver en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?