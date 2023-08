Wendy Guevara vs Charlotte Lascurain: una guerra de declaraciones por las mujeres trans

Wendy Guevara y Charlotte Lascurain, ambas famosas por crear contenido en las redes sociales, se dieron con todo en una guerra de declaraciones, luego de que la tiktoker se pronunciara en contra de la ganadora de LCDLFM

Wendy Guevara celebró el fin de semana su cumpleaños 30 con una gran fiesta en León, Guanajuato, su tierra natal. A la celebración llegaron varios creadores de contenido, entre ellos Charlotte Lascurain, quien después de convivir con ella lanzó una serie de declaraciones, que ocasionaron una guerra mediática.

Durante su visita al programa ‘Sale el Sol’, de Imagen Televisión, Charlotte fue cuestionada sobre el fenómeno en el que se ha convertido Wendy Guevara tras ganar La Casa de los Famosos México, por lo que la joven tiktoker dio su opinión.

“Ella dice que es un hombre con chichis, eso es lo que ella expresó hace unos meses. Yo no, yo sí me identifico como una mujer definitivamente, entonces, desde mi punto de vista eso es algo malo porque al final del día, las personas que la ven a ella en las redes sociales, heterosexuales, van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chichis, eso se me hace algo malo porque da una mala explicación de lo qué significa ser una mujer transgénero”, dijo Charlotte en el programa matutino de Imagen.

Charlotte Lascurain cree que Wendy Guevara perjudica a las mujeres trans

Al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante sobre si Wendy Guevara las ha perjudicado, la joven respondió: “Definitivamente sí, o sea, más que una buena imagen es como una mala imagen porque nos catalogan como hombres, y pues no, ya se hacen incluso los procesos legales para que cambies tu nombre y tu género legalmente ya como una mujer y no como un hombre”, afirmó la joven.

Charlotte Lascurain hizo hincapié en que Wendy podría confundir a la gente con su concepto de mujer transgénero: “Cuando veo sus entrevistas ella siempre dice que es una mujer transgénero, igual y es queer , igual y es travesti, no sé cómo se identifique, pero ser mujer transgénero es ser una mujer que nació en el cuerpo de un hombre por ‘x’ razón; ella da un mal concepto, confunde a la gente que la ve”.

“Desafortunadamente, en el caso de ella sí creo que ha traído una mala imagen para las personas trans”, agregó la joven, quien además habló de la supuesta relación amorosa entre Wendy Guevara y su amigo Marlon Colmenarez.

“Dicen que lo mantiene, la verdad yo no sé si sea real o no. Y también eso es algo malo porque ya nos vean a las chicas trans como de: ‘ah como tú no puedes conseguir a ningún hombre o a ningún chico que te quiera de verdad o que le da pena andar contigo’, entonces, ella da esa imagen de que tienes que mantener a un hombre para que esté cerca de ti”, dijo.

Wendy Guevara le responde a Charlotte Lascurain

Wendy Guevara no se quedó callada y le respondió de manera contundente a Charlotte Lascurain: “Está bien dañada la niña, ya saben que sí está bien dañada… Estaba bien feliz en mi cumpleaños el sábado, hasta me dijo ‘Felicidades Wendy, eres un ejemplo’, y ahorita ya dijo ‘no, no es un ejemplo’, y yo no quiero que me vean como ejemplo; a mí esa jota me da risa, ya saben que con todo mundo se pelea y al día siguiente ya todas son sus amigas, por eso la Kimberly le iba a dar sus cachetadas”, afirmó.

Lo curioso es que Charlotte publicó una serie de imágenes del cumpleaños de Wendy, en su cuenta oficial de Instagram. “Wendy Guevara, muchas felicidades por el gran paso de darle más visibilidad a la comunidad bebé y hacerme parte de tu festejo, me la pasé muy bien con todos, les amo mucho”, escribió la tiktoker al pie de su publicación, lo que desató una ola de críticas por haber ido a la fiesta de la ganadora de La Casa de los Famosos México.