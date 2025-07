Vidente de Hollywood predice qué famoso ganará La Casa de los Famosos México 2025

El vidente de celebridades internacionales como Johnny Depp y Madonna, Saúl Maswell, se encuentra de visita en nuestro país y no perdió la oportunidad de hacer explosivas predicciones sobre los participantes de La Casa de los Famosos México 2025. En entrevista exclusiva con Televisa Espectáculos, el psíquico fue tajante: “Facundo va a ganar”.

En un ambiente relajado, Maswell desplegó su característico estilo directo y aseguró que el conductor no solo triunfará en el reality, sino que también vivirá un importante giro personal después de la competencia: “Va a ganar la casa de los famosos y después se casa. Si no me invita a la boda, me enojo”, dijo entre risas.

Predicciones de los demás famosos dentro de la casa

Además de Facundo, Saúl Maswell ofreció su visión sobre varios de los participantes más polémicos de esta tercera temporada:

Ninel Conde: “Va a entrar, pero no va a durar mucho. Tiene éxito, sí, pero no se queda”. Alessia Ayala: “Es muy profesional, pero su carácter le va a jugar en contra. No gana”.

Aarón Mercury: “Tiene posibilidad, pero necesita trabajar mucho si quiere ganar”. Olivia Collins: “Una mujer con mucha intuición y experiencia. Le va a ir bien, pero no será la ganadora”.

¿Quién es Saúl Maswell?

Apodado como el vidente de Hollywood, Maswell es conocido por sus certeras predicciones en alfombras rojas y backstage de grandes producciones. Ha leído el futuro de artistas de talla internacional y sus revelaciones se han vuelto virales más de una vez.

¿Se cumplirá la predicción?

Los seguidores del reality están divididos: mientras unos celebran la predicción a favor de Facundo, otros insisten en que Aarón Mercury o Alessia podrían dar la sorpresa. Sin embargo, las palabras de Maswell han generado gran expectativa entre los fans del programa.