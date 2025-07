Hijo de Don Ramón e hija de Chespirito confrontan a Florinda Meza por sus declaraciones

Las declaraciones que Florinda Meza ha hecho sobre El Chavo del 8 y sus excompañeros se le están volviendo en contra como fuego. Esta vez, la actriz no solo fue señalada por su visión crítica de la bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo, sino también por afirmar que Don Ramón, el entrañable personaje interpretado por Ramón Valdés, la pretendía sentimentalmente.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción inmediata tanto del hijo del actor como de la hija de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quienes salieron en defensa del legado de sus padres y le pusieron un alto a Meza.

Pide respeto a la memoria de Don Ramón

Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón, lanzó una contundente respuesta a Florinda Meza luego de que ella asegurara en una entrevista que el actor “la pretendía” en su juventud.

“Es una falta de respeto a la memoria de mi padre. Él no está aquí para defenderse y no voy a permitir que lo hagan ver como algo que no fue”, dijo durante una entrevista en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión.

“Mi papá fue un hombre íntegro, profesional y muy querido por el público. Inventar este tipo de cosas es innecesario”, añadió, haciendo un llamado al respeto por los íconos de la televisión mexicana.

En entrevistas pasadas Florinda Meza se ha referido al interés “amoroso” que Ramón Valdés y otros integrantes del grupo, como Horacio Gómez y Rubén Aguirre, habrían tenido hacia ella. Particularmente dijo que Ramón era el más insistente:

“Él era el más simpático en hacerlo, él nunca paró, él siempre me decía: ‘Güerita, la tarde está brumosa. Traigo el coche, ¿te llevo a tu casa?’“. Pese a los intentos, Florinda Meza siempre lo rechazó: “Y yo le contestaba: ‘No, no, Ramoncito, no. Me voy sola a mi casa’, y me decía: ‘Pero no traes coche, yo te llevo’”.

Hijo de Don Ramón le contestaAunque estas declaraciones fueron hechas hace tiempo, hoy volvieron a ser virales gracias a las redes sociales, por lo que en Sale el Sol cuestionaron a Esteban Valdés sobre los dichos de Florinda Meza:

“Si nos vamos a lo que ella contaba, mejor no hablaríamos. Mi papá nunca habló de ese tema, él tenía un gran respeto por sus compañeros, más allá de los defectos o virtudes”.

Esteban explicó que si su papá alguna vez hizo un comentario como “Güerita hace frío, yo tengo carro”, como Florinda dijo, lo más probable es que haya sido parte de su característico humor.

“Vamos a pensar que mi papá se lo haya dicho, pero él era muy bromista. No puedes tomar algo así como ‘wow’”, explicó.

Contrario a lo que señala Meza, en redes también han viralizado la vez que ella parece dar una nalgada a Don Ramón, lo que podría indicar que era “al revés”.

No es la primera vez que Florinda se refiere a Don Ramón. Durante una entrevista con el periodista brasileño Gugu Liberato, grabada en su casa en Cancún, Meza aseguró que tenía problemas de adicción: “Él era el único que tenía problemas con las drogas”, aseguró en aquella conversación.

@elumbralnoticias Florinda Meza hizo pública la presunta adicción de Don Ramón 🥺💔 ¿crees que mintió? 🥺 ♬ sonido original - elumbralnoticias

En ese momento, fue la hija de Don Ramón, Carmen Valdés quien salió en su defensa calificando esas declaraciones como una falta de respeto, sobre todo por venir tantos años después de su fallecimiento.

Paulina Gómez Fernández, hija de Chespirito, también se defiende

Por su parte, Paulina Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, respondió de manera diplomática a los comentarios que Florinda Meza hizo sobre la bioserie Chespirito: Sin Querer Queriendo, en la que la actriz dijo sentirse ignorada y subestimada.

“Son cosas que son verdad, pero hay que tener prudencia. No se trata de pelear por protagonismos”, declaró Paulina, quien encabeza la producción de la bioserie basada en la vida y obra de su padre.

“Mi papá quiso mucho a Florinda y ella a él. Pero también hay una historia más grande que solo una relación de pareja”, remató.

La tensión resurgió luego de que Florinda Meza criticara públicamente la serie, acusando que fue excluida de decisiones importantes y que su papel en la vida de Chespirito fue minimizado. A la par, revivió anécdotas del pasado que hoy incomodan a las familias Valdés y Gómez Bolaños.

Florinda Meza volvió a encender la polémica, pero esta vez no se quedó sin respuesta: los herederos de Don Ramón y Chespirito dejaron claro que no permitirán que se distorsione la memoria de sus padres.