Biby Gaytán y Eduardo Capetillo responden a supuesta crisis en su matrimonio y se plantan beso

Durante años, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo han enfrentado rumores sobre su matrimonio y este 2025 no ha sido la excepción.

Pero la noche del 24 de julio, la pareja decidió reaparecer públicamente para acallar cualquier especulación. Hace unas semanas, se dijo que había problemas en la familia, en torno a la boda de una de sus hijas, e incluso surgió la palabra divorcio. Eduardo y Biby aparecieron durante la presentación de los 15 años de la obra de teatro “Toc Toc”, donde fueron invitados de honor.

Sin embargo, la pareja de famosos actores decidió aclarar cómo está su relación y revelaron si tomarán acciones legales contra quienes difunden falsas noticias sobre su vida privada.

“Muchas veces cuando reaccionas a las provocaciones, se te regresa. No tiene caso, no tiene sentido”, dijo Biby Gaytán sobre su nula intención de proceder legalmente.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo José Luis Ramos

Lo que sí dijo la actriz, es que su matrimonio es como cualquier otro y no necesariamente es de color de rosa diariamente. “Problemas siempre va a haber”.

“Si en privado los problemas son difíciles en cualquier matrimonio, imagínate, expuestos. Pero no somos los únicos, jamás en la vida me jactaré de decir que mi matrimonio es (perfecto). Somos un matrimonio más, tenemos problemas, retos, pero seguimos con el compromiso y ahí la llevamos”.

Por su parte, Eduardo Capetillo dijo: “Mientras de las puertas de mi casa hacia adentro esté todo en orden, todo bien, yo estoy tranquilo y contento”.

Llevan 31 años juntos

Biby y Eduardo conversaron con la prensa y presumieron que este 2025 cumplieron 31 años de casados. “Entonces quiere decir que este junio cumplimos 31 pero ya tenemos, gracias a Dios, con mucho esfuerzo y mucho compromiso, porque no es fácil, ya cumplimos juntos 33 años…”, dijo Gaytán.

“Nosotros hemos aprendido, yo al menos, hablo por mí, que muchas veces cuando reaccionas a las provocaciones se te regresan, no tiene caso, no tiene sentido. Imagínate tú tomando acciones legales cada vez que alguien diga algo, sea verdad, sea mentira, pero como para qué. La paz yo creo que no está ahí afuera, está aquí adentro, y esa es la que uno debe de buscar…”, dijo Biby sobre que no demandará a quienes los intenten dañar con rumores de divorcio.

Lo que Biby sí anhela, son nietos.

“Me muero de ganas de ser abuela, pero no quiero ser esa mamá que presione, no, porque cada quien tiene su tiempo”.

“Mi hija un día me dice: ‘es que ya quiero ser mamá’ y al otro día: ‘no, mamá, ahorita estoy queriendo sacar otros proyectos’. Se vale cambiar de opinión, porque una vez que los tienes, ahí sí ya”, dijo la actriz.